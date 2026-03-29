Petrol Price: లీటర్ పెట్రోల్ రూ. 2.50 మాత్రమే.. ఆ దేశంలో ఇంధనం ఇంత చౌకగా ఎలా వస్తోంది?

Petrol Price in Iran 2026: ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకగా పెట్రోల్ లభించే దేశాల్లో ఇరాన్ ఒకటి. అక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ ధర, ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీల పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూడండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 29 March 2026 7:00 AM IST
Petrol Price in Iran 2026: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, ఒక దేశంలో మాత్రం పెట్రోల్ ధరలు సామాన్యులకు ఊహించని రీతిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాల్లో ఒకటైన ఇరాన్, తన పౌరులకు అత్యంత తక్కువ ధరకే ఇంధనాన్ని అందిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. మార్చి 2026 నాటికి ఇరాన్‌లో లీటర్ ఆక్టేన్-95 పెట్రోల్ ధర కేవలం 15,000 ఇరానియన్ రియల్స్. దీనిని భారత కరెన్సీలో లెక్కగడితే సుమారు రూ. 2.50 (0.029 USD) మాత్రమే కావడం విశేషం.

ధరలు ఇంత తక్కువగా ఉండటానికి కారణమేంటి?

ప్రపంచ సగటు పెట్రోల్ ధర లీటరుకు 1.35 డాలర్లుగా ఉన్నప్పటికీ, ఇరాన్‌లో ఇంత తక్కువ ధర ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వ భారీ సబ్సిడీలే. దేశీయంగా లభించే ముడిచమురును స్థానిక రిఫైనరీల్లోనే శుద్ధి చేసి, ప్రజలపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం రాయితీలు ప్రకటిస్తోంది.

త్రీ-టైర్ సబ్సిడీ విధానం:

పెట్రోల్ వృథాను అరికట్టడానికి మరియు పొరుగు దేశాలకు స్మగ్లింగ్ కాకుండా చూడటానికి ఇరాన్ ప్రభుత్వం ‘త్రీ-టైర్’ (మూడు అంచెల) ధరల విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది:

మొదటి 60 లీటర్లు: నెలకు మొదటి 60 లీటర్ల వరకు లీటరుకు రూ. 2.50 (15,000 రియల్స్) చొప్పున అందిస్తారు.

తదుపరి 100 లీటర్లు: వినియోగం పెరిగితే ధర రెట్టింపు అంటే రూ. 5 (30,000 రియల్స్) వసూలు చేస్తారు.

అపరిమిత వినియోగం: అంతకంటే ఎక్కువ వాడే మొత్తానికి లీటరుకు సుమారు 50,000 రియల్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

యుద్ధం మరియు ఆర్థిక సవాళ్లు:

ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్-అమెరికా కూటమితో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఇరాన్ ఇంధన ధరలను స్థిరంగా ఉంచడం గమనార్హం. అయితే, ఈ భారీ సబ్సిడీల వల్ల ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఏటా వందల కోట్ల డాలర్ల ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ఒకవైపు యుద్ధ వ్యయం, మరోవైపు పడిపోతున్న చమురు ఎగుమతులతో దేశం ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, సామాజిక స్థిరత్వం కోసం ప్రభుత్వం ఈ రాయితీలను కొనసాగిస్తోంది.

