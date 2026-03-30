Petrol Price : లీటరు పెట్రోల్ కేవలం రూ. 2.50 మాత్రమే.. ఈ దేశంలో నీళ్ల సీసా కంటే పెట్రోలే చౌక

Petrol Price :మన దేశంలో పెట్రోల్ వంద దాటితే, ఇరాన్‌లో మాత్రం లీటరు కేవలం రూ. 2.50 కే లభిస్తోంది.

Naresh.k
Published on: 30 March 2026 10:46 AM IST
Israel War : మన దేశంలో లీటరు పెట్రోల్ వంద దాటితేనే బండి తీయాలంటే భయపడిపోతాం. కానీ, ప్రపంచంలో ఒక దేశం ఉంది.. అక్కడ లీటరు పెట్రోల్ ధర వింటే మీరు నమ్మలేరు. ఒక చిన్న చాక్లెట్ లేదా వాటర్ బాటిల్ కంటే తక్కువ ధరకే అక్కడ ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకోవచ్చు. యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నా, ఆర్థిక ఆంక్షలు ఉన్నా.. అక్కడ పెట్రోల్ ధర మాత్రం పెరగడం లేదు. ఆ దేశమే ఇరాన్. మార్చి 2026 నాటి లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం అక్కడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

కళ్లు చెదిరే ధర.. లీటరు రూ. 2.50

అవును, మీరు విన్నది నిజమే. మార్చి 2026 నాటి లెక్కల ప్రకారం ఇరాన్‌లో ఆక్టేన్-95 పెట్రోల్ ధర లీటరుకు కేవలం 15,000 ఇరానియన్ రియాల్స్. మన భారత కరెన్సీలో లెక్కగడితే ఇది సుమారు రెండున్నర రూపాయలు (రూ. 2.50) మాత్రమే. అంటే మన దగ్గర ఒక చిన్న కిళ్లీ లేదా చాక్లెట్ కొనే పైసలతో అక్కడ లీటరు పెట్రోల్ పోయించుకోవచ్చు.

ఇంత తక్కువగా ఎలా సాధ్యం?

ఇరాన్ ముడిచమురు నిల్వల్లో ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా ఉంది. తన దేశ ప్రజలపై భారం పడకూడదని ప్రభుత్వం ఏటా వందల బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని భరిస్తూ భారీగా రాయితీలు ఇస్తోంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఒక స్మార్ట్ ప్లాన్ అమలు చేస్తోంది. ప్రతి నెలా మొదటి 60 లీటర్ల వరకు అత్యంత తక్కువ ధరకే ఇంధనాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగం పెరిగే కొద్దీ ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండేలా రేషన్ కార్డుల వంటి విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ, హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణా కష్టమైనా.. దేశీయంగా ధరలు పెరగకుండా ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.

స్మగ్లింగ్ ముప్పు

ధరలు ఇంత తక్కువగా ఉండటం వల్ల పొరుగు దేశాలకు పెట్రోల్ భారీగా స్మగ్లింగ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని అరికట్టడానికి ఇరాన్ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డులను తప్పనిసరి చేస్తూ నిఘాను కఠినతరం చేస్తోంది. అయితే, ఈ స్థాయి సబ్సిడీలు ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెను భారంగా మారుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇవి ఇలాగే కొనసాగుతాయా అన్నది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. మన దేశంలో ధరలు ఎలా ఉన్నా, మీ వాహనం మైలేజీ పెరగాలంటే.. టైర్లలో గాలి సరైన పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోండి. అలాగే అనవసరంగా క్లచ్ వాడకపోవడం వల్ల పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది.

PetrolIranFuel Prices
