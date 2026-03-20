India and Iran: భారత్-ఇరాన్ మధ్య చిచ్చు.. పాక్ కుట్ర బట్టబయలు!

KVD Varma
Published on: 20 March 2026 3:19 PM IST
India and Iran: యుద్ధంలో గెలిచే దమ్ము లేదు. కనీసం తాను అండగా ఉంటానని ఒప్పందం చేసుకున్న దేశాలకు యుద్ధ సమయంలో రక్షణ కల్పించే చేవ లేదు. కానీ, కుట్రలు.. కుతంత్రాలు చేసి మనల్ని సంబంధం లేని గొడవల్లోకి లాగే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇది ఎవరి కోసమో ఈపాటికే అర్ధం అయి ఉంటుంది. అవును.. పాకిస్తాన్ గురించే. యుద్ధరంగంలో గెలవలేక, తాను ఒప్పందం చేసుకున్న దేశాలకు కూడా రక్షణ కల్పించలేని పాకిస్థాన్, ఇరాన్-భారత్‌ల మధ్య శత్రుత్వాన్ని సృష్టించేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు వెల్లడైంది . ఇటీవల, భారతదేశంలో సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించి ఇరాన్ వైపు వెళ్తున్న ఇరాన్ యుద్ధనౌక 'ఐరిస్ డానా'ను అమెరికా సైన్యం ముంచేసింది. ఈ ఘటన శ్రీలంక సమీపంలో హిందూ మహాసముద్రంలో జరిగింది.

ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌లో కూడా యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఒకవైపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మరోవైపు బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ పాకిస్థాన్‌తో ఘర్షణకు దిగాయి. మరోవైపు, తమ వైమానిక స్థావరాన్ని అమెరికాకు అప్పగిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇరాన్ పాకిస్థాన్‌ను హెచ్చరించింది.

ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం, సౌదీ అరేబియా యుద్ధంలో చిక్కుకున్నప్పుడు పాకిస్థాన్ సహాయం అందించాలి. కానీ, అది సాధ్యం కావడం లేదు. ఒకవైపు, ఇరాన్ యుద్ధనౌకకు భారత ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పించి ఉండాల్సిందని దేశ కాంగ్రెస్‌లో ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ పరిస్థితిని ఉపయోగించుకుని భారత్‌ను యుద్ధంలోకి లాగడానికి పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఇరాన్, భారత్‌ల మధ్య శత్రుత్వాన్ని సృష్టించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తోంది.

ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఇరాన్ యుద్ధనౌక భారత ప్రాదేశిక జలాల్లో ధ్వంసం కాలేదు. అలాగే, ఏ అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం కూడా ఆ యుద్ధనౌకను రక్షించాల్సిన బాధ్యత భారతదేశానికి లేదు. అయినప్పటికీ, భారతదేశం సహాయక చర్యలలో పాలుపంచుకుంది.

భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. కానీ యుద్ధ సమయాల్లో, తప్పుడు సమాచారం క్షిపణుల కంటే వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ నుండి చరిత్రలోని మరెన్నో సందర్భాల వరకు, నకిలీ వార్తలే పాకిస్తాన్‌కు అతిపెద్ద ఆయుధంగా ఉన్నాయి.

అమెరికా, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్‌లతో యుద్ధంలోకి భారతదేశాన్ని లాగడానికి పాకిస్తాన్ మరోసారి ఈ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించింది. ఇప్పటి వరకు, భారతదేశం వివిధ వేదికలపై ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్‌లతో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించింది. ఇది పాకిస్తాన్‌తో సహా అనేక దుష్ట శక్తులకు భరించలేని భారంగా మారింది.

దీనిని సహించలేక, ఐరిస్ దానా యుద్ధనౌక ముంచివేత వెనుక భారతదేశం ఉందని పాకిస్తాన్ ప్రపంచానికి ఒక కథను ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. భారతదేశంపై దాడి చేయడానికి ఇరాన్‌ను ప్రేరేపించేందుకు పాకిస్తాన్ పన్నిన కుట్రలో ఈ తప్పుడు వార్త కూడా ఒక భాగమని వెల్లడైంది.

ఐరిస్ డానా కదలికలు, దాని కచ్చితమైన స్థానం గురించిన సమాచారాన్ని భారత్ అమెరికాతో పంచుకుందని పేర్కొంటూ మార్చి 4న టాక్టికల్‌ట్రిబ్యూన్ ఎకౌంట్ ఒక మెసేజ్ పోస్ట్ చేసింది. ఈ పోస్ట్‌ను 500 మందికి పైగా షేర్ చేశారు. #IndiaBetraysIran అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో దీనిని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేసే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది. 500కు పైగా రీల్ పోస్ట్‌లతో పాటు దీనిని రీపోస్ట్ చేశారు. దీనికి లక్షలాది వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి. ఈ ట్రెండ్‌లో విజయవంతమైన పోస్ట్‌లలో 40 శాతానికి పైగా పాకిస్తాన్ నుండి ఉండగా, మిగిలినవి మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా, ఇతర దేశాల నుండి వచ్చాయి.

అన్నట్లు, ఈ మోసగాళ్లు చేసిన మొదటి ప్రయత్నం ఇది కాదు. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఇరాన్‌పై దాడికి భారతదేశం పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు చూపిస్తూ రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌కు సంబంధించిన ఒక ఏఐ (AI) వీడియో విడుదలైంది. అదేవిధంగా, ఇరాన్ సర్వోన్నత నాయకుడు అలీ ఖమేనీ హత్యలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ద్వారా భారతదేశం ఇజ్రాయెల్, అమెరికాకు మద్దతు ఇచ్చిందని కూడా కొన్ని పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి.

అయితే, పిఐబి ఈ రెండు వార్తాంశాలను తప్పుడు కథనాలు అంటూ తన ఫాక్ట్ చెక్ ద్వారా స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ, ఐరిస్ డానా విషయంలో మళ్ళీ రెచ్చిపోయి ఇరాన్-భారత్ మధ్య చిచ్చు రేపడానికి సిద్ధం అయిపోయారు. దీంతో ఈ ట్రెండ్‌లో పాల్గొన్న అనేక ఎకౌంట్స్ ను నిలిపేశారు. దీంతో ఆ విషయం అక్కడితో సర్దుమణిగింది. లేకపోతే మనకి ఇరాన్ కి మధ్య చిచ్చు రేగితే అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆ వేడిలో చలికాసుకునేదనడంలో సందేహం లేదు.

