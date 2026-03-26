New Covid Variant: అమెరికాను వణికిస్తున్న కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్ ‘సికాడా’.. టీకాలు పనిచేస్తాయా?
New Coronavirus Variant Ba.3.2 Cicada: అమెరికాలో వేగంగా వ్యాపిస్తున్న కోవిడ్ కొత్త వేరియంట్ BA.3.2 (సికాడా) పై శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని లక్షణాలు, ముప్పు వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
New Coronavirus Variant Ba.3.2 Cicada: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ ముప్పు తగ్గుముఖం పట్టిందనుకుంటున్న తరుణంలో, సార్స్-కోవ్-2 (SARS-CoV-2) యొక్క కొత్త రూపం ‘BA.3.2’ వెలుగులోకి రావడం కలకలం రేపుతోంది. పరిశోధకులు దీనికి ‘సికాడా’ (Cicada) అని నామకరణం చేశారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని సగానికి పైగా రాష్ట్రాల్లో సహా మరో 22 దేశాల్లో ఈ వేరియంట్ను గుర్తించినట్లు సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) నివేదిక వెల్లడించింది.
ఏమిటీ BA.3.2 వేరియంట్?
ఇది ఒమిక్రాన్ ఉప-వేరియంట్ అయిన BA.3 వంశానికి చెందినది. దాదాపు రెండేళ్లుగా నిద్రావస్థలో ఉన్న ఈ వైరస్, ఇప్పుడు 70 నుంచి 75 ఉత్పరివర్తనాలతో (Mutations) అత్యంత శక్తివంతంగా తిరిగి వచ్చినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. భూగర్భంలో ఎక్కువ కాలం ఉండి ఒక్కసారిగా బయటపడే ‘సికాడా’ కీటకం లాగే, ఈ వైరస్ కూడా సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మళ్లీ వ్యాపిస్తుండటంతో దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు.
ప్రధాన లక్షణాలు:
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, సాధారణ కోవిడ్ లక్షణాలతో పాటు ‘సికాడా’ వేరియంట్లో ఈ క్రింది లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి:
♦ తీవ్రమైన గొంతు నొప్పి
♦ ముక్కు దిబ్బడ లేదా కారడం
♦ నిరంతర దగ్గు, జ్వరం లేదా చలి
♦ అలసట, ఒళ్లు నొప్పులు మరియు తలనొప్పి
♦ రుచి లేదా వాసన కోల్పోవడం
టీకా రక్షణ కల్పిస్తుందా?
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు ప్రధానంగా JN.1 వంశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించినవి. అయితే, BA.3.2 వేరియంట్ జన్యుపరంగా భిన్నంగా ఉండటంతో, ప్రస్తుత టీకాలు దీనిపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతాయనే అంశంపై స్పష్టత లేదు. ఉత్పరివర్తనాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల టీకాల ప్రభావాన్ని ఇది కొంతవరకు తప్పించుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముప్పు ఎంతవరకు?
ప్రస్తుతానికి BA.3.2 తక్షణ ప్రమాదకారిగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, వైరస్ నిరంతరం రూపాంతరం చెందుతుండటం ఆందోళన కలిగించే అంశమని వైరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఆండ్రూ పెకోజ్ తెలిపారు. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా, ఫ్లోరిడా, న్యూయార్క్, టెక్సాస్ వంటి 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లోని మురుగునీటి నమూనాల్లో ఈ వైరస్ ఉనికి బయటపడింది. వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా చూసుకోవడమే అత్యుత్తమ మార్గమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.