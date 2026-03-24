Iran Israel War : మరో ఇద్దరు ఇరాన్ అణు శాస్త్రవేత్తల హతం.. దాడులు ఆపేది లేదన్న నెతన్యాహు

Iran Israel War : ఇరాన్ యుద్ధంపై డోనాల్డ్ ట్రంప్‌తో నెతన్యాహు కీలక చర్చలు జరిపారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలు కాపాడేలా ఒప్పందం ఉండాలని, మరోవైపు అణు శాస్త్రవేత్తలపై దాడులు కొనసాగుతాయని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు.

CR Reddy
Published on: 24 March 2026 7:25 AM IST
Iran Israel War : మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య జరిగిన చర్చలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఇరాన్‌తో యుద్ధం ఒక కొలిక్కి వస్తుందా లేక మరింత ముదురుతుందా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొన్న తరుణంలో, నెతన్యాహు విడుదల చేసిన ఒక వీడియో మెసేజ్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలను కాపాడేలా, అమెరికాతో కలిసి సాధించిన విజయాలను ఒక ఒప్పందంగా మార్చుకోవచ్చని ట్రంప్ భావిస్తున్నట్లు నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు.

ఒప్పందం దిశగా అడుగులు?

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ, తన మిత్రుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. యుద్ధ రంగంలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సైన్యాలు సాధించిన గొప్ప విజయాలను ఇప్పుడు ఒక అనుకూలమైన ఒప్పందంగా మలుచుకునే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ నమ్ముతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ కీలక ప్రయోజనాలను, భద్రతను కాపాడేలా ఈ ఒప్పందం ఉంటుందని నెతన్యాహు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే, చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇరాన్, లెబనాన్‌పై దాడులు మాత్రం ఆపే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అణు కార్యక్రమంపై ఇజ్రాయెల్ పంజా

ఇరాన్ అణు మరియు మిసైల్ కార్యక్రమాలను నామరూపాలు లేకుండా తుడిచిపెట్టడమే తమ లక్ష్యమని నెతన్యాహు పునరుద్ఘాటించారు. హిజ్బుల్లా స్థావరాలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయని, కేవలం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే మరో ఇద్దరు అగ్రశ్రేణి ఇరాన్ అణు శాస్త్రవేత్తలను ఇజ్రాయెల్ దళాలు మట్టుబెట్టాయని ఆయన సంచలన ప్రకటన చేశారు. శత్రువు ఎంతటి వాడైనా, ఇజ్రాయెల్ చేయి ఎప్పుడూ పైనే ఉంటుందని, తమ దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఏ స్థాయికైనా వెళ్తామని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు. అణు బాంబు తయారీకి ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సాగనివ్వబోమని ఆయన భీష్మించుకున్నారు.

హోర్ముజ్ జలసంధిపై ట్రంప్ వార్నింగ్

మరోవైపు, డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక అజ్ఞాత ఇరాన్ అధికారితో చర్చలు జరిపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరిచేలా ఇరాన్ అంగీకరించాలని, లేనిపక్షంలో అమెరికా సైన్యం ఆ దేశ పవర్ ప్లాంట్లు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను నేలమట్టం చేస్తుందని ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఇరాన్‌కు ఐదు రోజుల గడువు కూడా విధించినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ చర్చలపై ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పందిస్తూ.. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం చమురు ధరలను నియంత్రించడానికి మరియు తన వ్యూహాలను అమలు చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలని కొట్టిపారేసింది.

యుద్ధం ముగుస్తుందా.. పెరుగుతుందా?

ప్రస్తుతానికి అమెరికా ఇరాన్ పవర్ ప్లాంట్లపై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు వాయిదా వేసినట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ ఇజ్రాయెల్ మాత్రం తన దూకుడును తగ్గించడం లేదు. ఇరాన్ లోపల ప్రధాన అణు పరిశోధనా కేంద్రాలపై క్షిపణి దాడులు జరిగినట్లు నివేదికలు అందుతున్నాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి గణాంకాల ప్రకారం, ఈ యుద్ధం వల్ల లెబనాన్‌లో ఇప్పటికే వెయ్యి మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అటు దౌత్యపరమైన చర్చలు, ఇటు భీకర సైనిక దాడుల మధ్య మధ్యప్రాచ్యం అగ్నిగుండంలా మారింది. రాబోయే ఐదు రోజులు ఈ ప్రాంతం యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది

