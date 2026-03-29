Nepal: నేపాల్ కొత్త ప్రభుత్వం సంచలనం.. విద్యార్థి రాజకీయాలపై పూర్తి నిషేధం..
Nepal: నేపాల్ లో కొత్త ప్రభుత్వం విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తెచ్చెదుకు సిద్ధం అయింది. 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది.
Nepal: నేపాల్లో ప్రధానమంత్రి బాలెన్ షా ప్రభుత్వం విద్యార్థి రాజకీయాలను పూర్తిగా నిషేధించింది. 5వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు సాంప్రదాయ పరీక్షలను రద్దు చేసింది. అదేవిధంగా అక్కడి స్కూల్స్, కాలేజీలకు తమ విదేశీ పేర్లను నేపాలీ పేర్లలోకి మార్చుకోవాలని ఆదేశించింది. విద్యను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచి, మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఉన్న తమ 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయాలన్నీ తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం శనివారం రాత్రి జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఇకపై పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఉండవు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధంగా ఉన్న విద్యార్థి సంఘాలు 60 రోజుల్లోగా కళాశాల ప్రాంగణాల నుంచి తమ కార్యాలయాలను తొలగించాల్సి ఉంటుంది. వాటి స్థానంలో, ప్రభుత్వం 90 రోజుల్లోగా 'స్టూడెంట్ కౌన్సిల్' లేదా 'వాయిస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్' వంటి కొత్త వేదికలను ప్రారంభించనుంది. ఇవి పూర్తిగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండి, కేవలం విద్యార్థుల సమస్యలపై మాత్రమే పనిచేస్తాయి.
డిగ్రీ కోసం నేపాలీ పౌరసత్వం అవసరం లేదు.
పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఇకపై రాజకీయ కేంద్రాలుగా ఉండవని, కేవలం విద్య కోసమే పనిచేస్తాయని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొంది. విద్యా సంస్థలలో దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ జోక్యాన్ని అంతం చేయడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నారు. విద్యార్థుల కోసం మరికొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు కూడా చేశారు. పట్టభద్రత కోసం ఇకపై నేపాలీ పౌరసత్వం అవసరం లేదు, తద్వారా పత్రాల కొరత ఎవరి చదువుకు ఆటంకం కలిగించదు.
పేర్లు మార్చండి..
ఆక్స్ఫర్డ్, పెంటగాన్ లేదా సెయింట్ జేవియర్స్ వంటి విదేశీ పేర్లు గల పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఈ ఏడాదిలోగా తమ పేర్లను మార్చుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పరీక్ష ఫలితాలను సకాలంలో విడుదల చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల చేయాలని విశ్వవిద్యాలయాలకు కఠినమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఫలితాలు ఆలస్యం కావడం వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై ప్రభావం పడిందని, కొన్నిసార్లు వారు చదువును మధ్యలోనే ఆపి విదేశాలకు వెళ్లవలసి వస్తోందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
రాజకీయ జోక్యంపై కన్నెర్ర..
విద్యా వ్యవస్థలో జాప్యాలకు, అంతరాయాలకు రాజకీయ జోక్యమే ప్రధాన కారణమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొత్త నిబంధనలు ఇకపై విద్యా షెడ్యూల్ సకాలంలో అమలు అయ్యేలా చూస్తాయి.
వారి ఆస్తులపై విచారణ :
రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల ఆస్తులపై విచారణ జరుపుతారు. నేపాల్ ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ప్రకారం, ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల ఆస్తులను విచారించనున్నారు. 2006 తర్వాత ఉన్నత పదవులు చేపట్టిన వారి ఆస్తులను విచారించేందుకు 15 రోజుల్లోగా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తదనంతరం, 1991 నుండి 2006 మధ్య కాలానికి చెందిన కేసులను కూడా పరిశీలించనున్నారు.
ప్రభుత్వం స్వచ్ఛమైన, బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వ పనిని నిర్ధారించాలని కోరుకుంటుంది. దీనిని సాధించడానికి, ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖ తన పనిని నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా పూర్తి చేయాలి. ఎవరు దేనికి, ఎప్పటిలోగా బాధ్యత వహించాలో ముందుగానే నిర్ధారిస్తారు. సంబంధిత నివేదికలను ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి చేర్చాల్సి ఉంటుంది.