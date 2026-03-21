Natanz: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులపై ఇరాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం

Natanz: ఇరాన్‌లోని నతాంజ్ అణుశుద్ధి కేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దళాలు వైమానిక దాడులు చేశాయి. అయితే ఎటువంటి రేడియోధార్మిక లీకేజీ జరగలేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేస్తూ, ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించింది.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 6:25 PM IST
టెహ్రాన్: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇరాన్‌లోని అత్యంత కీలకమైన నతాంజ్ (Natanz) అణుశుద్ధి కేంద్రంపై అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ దళాలు సంయుక్తంగా వైమానిక దాడులు జరిపాయి. ఈ దాడులతో ఇరాన్ అణు ఇంధన సంస్థ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ, ఇది అంతర్జాతీయ నిబంధనల ఉల్లంఘన అని మండిపడింది.

రేడియోధార్మిక ముప్పు లేదు:

అణు కేంద్రంపై దాడులు జరిగినప్పటికీ, ఎటువంటి రేడియోధార్మిక పదార్థాల లీకేజీ (Radioactive Leakage) జరగలేదని ఇరాన్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అణు కేంద్రం సురక్షితంగానే ఉందని, పరిసర ప్రాంతాల నివాసితులకు ఎటువంటి ప్రాణహాని లేదని వెల్లడించారు. భద్రతా పరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నట్లు అణు ఇంధన సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు.

అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘన:

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు కావాలనే నేరపూరిత చర్యలకు పాల్పడుతున్నాయని ఇరాన్ ఆరోపించింది. ఈ దాడులు అణ్వస్త్ర వ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందం (NPT) మరియు అంతర్జాతీయ అణు భద్రతా నిబంధనలను తుంగలో తొక్కడమేనని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పశ్చిమాసియాలో శాంతిని దెబ్బతీసేలా ఈ దాడులు సాగుతున్నాయని టెహ్రాన్ హెచ్చరించింది.

ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా అట్టుడుకుతుండగా, అణు కేంద్రంపై జరిగిన ఈ దాడి ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ పరిణామం ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య పూర్తిస్థాయి యుద్ధానికి దారితీసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

