NASA : 54 ఏళ్ల తర్వాత అదే అద్భుతం.. అంతరిక్షం నుండి మెరిసిపోతున్న భూమి
1972 నాటి అపోలో మిషన్ తర్వాత మళ్ళీ మానవ సహిత నౌక ఆర్టెమిస్ II భూమిని అత్యంత దూరం నుండి ఫోటో తీసింది.
NASA Artemis II Updates: సాంకేతికత మారింది, మనుషులు మారారు, కానీ అనంతమైన అంతరిక్షం నుండి చూస్తే మన భూమి అందం మాత్రం ఇసుమంతైనా మారలేదు. సరిగ్గా 1972లో అపోలో 17 వ్యోమగాములు తీసిన బ్లూ మార్బుల్ ఫోటో ప్రపంచాన్ని ఎలా విస్మయానికి గురిచేసిందో, ఇప్పుడు ఆర్టెమిస్ II పంపిన ఫోటో కూడా అదే అనుభూతిని కలిగిస్తోంది.
ఏప్రిల్ 1న మొదలైన చారిత్రక యాత్ర
నాసా ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ ఆర్టెమిస్ II సరిగ్గా మూడు రోజుల క్రితం, ఏప్రిల్ 1, 2026న ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్ నుండి నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 1972 నాటి అపోలో 17 తర్వాత చంద్రుడి వైపు వెళ్తున్న మొదటి మానవ సహిత యాత్ర ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ప్రయాణంలో రీడ్ వైజ్మాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్ , జెరెమీ హాన్సెన్ అనే నలుగురు వ్యోమగాములు మానవజాతి ప్రతినిధులుగా చంద్రుడి దరికి చేరుకుంటున్నారు.
లక్ష మైళ్ల దూరం నుండి మెరిసిన భూమి
నిన్న (ఏప్రిల్ 3, 2026) ఆర్టెమిస్ II కమాండర్ రీడ్ వైజ్మాన్ ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ కిటికీ నుండి ఒక అద్భుతమైన ఫోటోను క్లిక్ చేశారు. భూమికి దాదాపు 1,00,000 మైళ్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు తీసిన ఈ చిత్రంలో, మన భూమి నీలి రంగులో, తెల్లని మబ్బులతో అలంకరించుకున్న అందమైన నగలా కనిపిస్తోంది. 54 ఏళ్ల క్రితం నాటి అపోలో ఫోటోకు, ఇప్పటి ఆర్టెమిస్ ఫోటోకు మధ్య ఉన్న పోలిక చూస్తుంటే కాలం ఆగిపోయిందా అనిపిస్తుంది.
ప్రస్తుత ప్రయాణం ఎక్కడ వరకు?
ప్రస్తుతం ఈ నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడి కక్ష్యకు చేరువగా ప్రయాణిస్తున్నారు. వచ్చే సోమవారం నాటికి వీరు చంద్రుడిని చుట్టుముట్టి, ఆ తర్వాత భూమికి తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. వీరు నేరుగా చంద్రుడిపై దిగకపోయినా, భవిష్యత్తులో మనిషిని మళ్ళీ జాబిల్లిపైకి పంపే ప్రయోగానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన అడుగు. బ్లూ మార్బుల్ నుండి ఆర్టెమిస్ బ్లూ వరకు.. తరాలు మారినా ఆకాశం నుండి భూమిని చూడటంలో ఉండే ఆ పులకింత ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. అనంతమైన విశ్వంలో మనమంతా ఒకే గూటి పక్షులమనే నిజాన్ని ఈ ఫోటోలు మరోసారి గుర్తుచేస్తున్నాయి.