Home ప్రపంచంMiddle East War 2026: బాబోయ్..వారానికి మూడు లక్షల ఇంటద్దె.. అయినా డిమాండ్ ఎక్కడా తగ్గడం లేదు

Middle East War 2026: బాబోయ్..వారానికి మూడు లక్షల ఇంటద్దె.. అయినా డిమాండ్ ఎక్కడా తగ్గడం లేదు

Middle East War 2026 ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా దుబాయ్ నుండి బ్రిటిష్ వాసులు లండన్ తరలిపోతున్నారు. లండన్‌లో అద్దె ఇళ్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది.

KVD Varma
Published on: 15 March 2026 1:46 PM IST
Middle East War 2026 ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా దుబాయ్ నుండి బ్రిటిష్ వాసులు లండన్ తరలిపోతున్నారు.
X

Middle East War 2026

Middle East War 2026: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఆదివారంతో 16వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ యుద్ధ వాతావరణంతో దుబాయ్‌లో నివసిస్తున్న వేలాది మంది బ్రిటిష్ ప్రవాసులు టెన్షన్ లో పడ్డారు. వారి భద్రతపై ఆందోళనతో తిరిగి లండన్‌కు ప్రయాణం అవుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో లండన్ నగరంలో అద్దె ఇళ్లకు అనూహ్యంగా డిమాండ్ పెరగడమే కాకుండా, అద్దె ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, యుద్ధం మరింత ముదిరే అవకాశం ఉందన్న భయంతో చాలా మంది బ్రిటిష్ పౌరులు త్వరగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని భావిస్తున్నారు. లండన్‌లో ఇళ్ల కోసం వారం అద్దె కింద సుమారు 3 లక్షల నుండి 4 లక్షల రూపాయల వరకు చెల్లించడానికి కూడా ఏమాత్రం వెనకాడటం లేదు. ఒక్కసారిగా ఇంతమంది వలస రావడంతో బ్రిటన్ రాజధానిలో ఇళ్లకు తీవ్రమైన కొరత ఏర్పడింది.

మరోవైపు, ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న దాడుల తీవ్రత భయంకరంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌లోని దాదాపు 20,000 పౌర భవనాలు ఈ యుద్ధం వల్ల ప్రభావితమయ్యాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వీటిలో దాదాపు 16,000 నివాస గృహాలు ఉన్నాయి. పౌరులకు కనీస వైద్య సదుపాయాలు అందకుండా 77 ఆరోగ్య కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నాయి. విద్యా వ్యవస్థపై కూడా ఈ ప్రభావం పడింది, సుమారు 65 పాఠశాలలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.

కేవలం ఇరాన్ మాత్రమే కాకుండా లెబనాన్‌లోనూ ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థల నివేదికల ప్రకారం, లెబనాన్‌లో దాదాపు 8 లక్షల మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లాల్సి వచ్చింది. వీరిలో సుమారు 2 లక్షల మంది చిన్నపిల్లలు ఉండటం మానవతావాదులను కలవరపెడుతోంది. నిరాశ్రయులైన వీరంతా కనీస వసతులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఈ మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపేలా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా దుబాయ్ వంటి అంతర్జాతీయ వ్యాపార కేంద్రాల నుండి విదేశీయులు వెళ్ళిపోవడం వల్ల స్థానిక మార్కెట్లు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. బ్రిటిష్ ప్రవాసులు భారీ సంఖ్యలో స్వదేశానికి చేరుకోవడం వల్ల అటు యూరప్‌లో కూడా సామాజిక మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతానికి ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య దాడులు తగ్గుముఖం పట్టే సంకేతాలు కనిపించడం లేదు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు వేగంగా మారుతుండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ యుద్ధం మరిన్ని దేశాలకు వ్యాపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికా జోక్యం పెరగడంతో ఈ ప్రాంతంలో శాంతి స్థాపన ఇప్పట్లో సాధ్యం కాదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రజలు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పడుతున్న ఈ పాట్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. యుద్ధం వల్ల కలిగే నష్టం కేవలం ఆస్తిపాస్తులకే పరిమితం కాకుండా, సామాన్య మానవుల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తోంది.

KVD Varma

KVD Varma

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X