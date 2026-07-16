China: చైనాకు లాభాలు తెచ్చిపెడుతున్న యుద్ధం
అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధంతో సతమతమవుతుంటే చైనా తన ఆర్థిక శక్తిని పెంచుకునే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఎగుమతులపై నిషేధం విధించి ప్రపంచ దేశాలకు షాకిచ్చింది చైనా.
China: ప్రపంచవ్యాప్తంగా తుపాకీ గుళ్లు పేలుతుంటే ఒక దేశపు ఖజానా మాత్రం డాలర్లతో నిండిపోతోంది! పశ్చిమాసియా రణరంగంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైన్యాలు ఇరాన్పై దాడులు ప్రారంభించగానే వ్యూహాత్మకంగా హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడింది. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్కు గుండెకాయ లాంటి ఈ మార్గం స్తంభించడంతో ఆసియా దేశాలన్నీ ఇంధన పిడుగుతో విలవిల్లాడుతున్నాయి. కానీ, ఈ అంతర్జాతీయ సంక్షోభాన్ని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని అపారమైన ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ లబ్ధి పొందిన ఏకైక దేశంగా చైనా అవతరించింది. ఇతర ఆసియా దేశాలైన భారత్, జపాన్, దక్షిణ కొరియాలు ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో సతమతమవుతుంటే.. చైనా మాత్రం తన వద్ద ఉన్న 104 రోజులకు సరిపడా ముడిచమురు నిల్వలు, 1.4 టెరావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యంతో ఈ సంక్షోభాన్ని సునాయాసంగా తట్టుకోవడమే కాకుండా, అమెరికా వ్యూహాత్మక బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని అంతర్జాతీయ వేదికపై సూపర్ పవర్గా ఎదుగుతోంది.
చౌక చమురు.. భారీ నిల్వలు ... డ్రాగన్ ముందస్తు వ్యూహం
యుద్ధం రాక ముందే చైనా చేసిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు దానికి రక్షణ కవచంగా మారాయి. ఇరాన్ నుండి భారీ డిస్కౌంట్లతో ముడిచమురును కొనుగోలు చేయడం వల్ల చైనా రిఫైనరీలకు ఏటా 400 కోట్ల డాలర్లు ఆదా అయ్యాయి. చైనా తన ఇంధన అవసరాల కోసం కేవలం శిలాజ ఇంధనాలపైనే ఆధారపడకుండా, గతేడాది ఒక్క సంవత్సరంలోనే 315 గిగావాట్ల సరికొత్త సౌరవిద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్త సౌర ఉత్పత్తిలో సగానికి పైగా కావడం విశేషం. 2030 నాటికి తన మొత్తం అవసరాలలో సగానికి పైగా క్లీన్ ఎనర్జీ ద్వారానే సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న చైనా, ఈ యుద్ధ సమయంలో ఇంధన ధరల షాక్ నుండి పూర్తిగా తప్పించుకోగలిగింది.
క్లీన్ ఎనర్జీ మార్కెట్పై ఏకఛత్రాధిపత్యం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తడంతో చైనా తయారు చేసే గ్రీన్ ఎనర్జీ పరికరాలకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగింది. గ్లోబల్ బ్యాటరీలు, సోలార్ ప్యానెళ్ల మార్కెట్లో చైనా వాటా ఏకంగా 80 శాతానికి చేరుకుంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మే నెల నాటికి చైనాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఎగుమతులు 110 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందగా, సోలార్ పరికరాల ఎగుమతులు 60 శాతం పెరిగాయి. పశ్చిమ దేశాలు తమ స్థానిక పరిశ్రమల మనుగడ గురించి ఆందోళన చెందేలా చైనా ఎగుమతుల ఉధృతి సాగింది.
అమెరికా ఆయుధ కొరత ... చైనా నిశిత నిఘా
పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో అమెరికా తన సైనిక సంపదను, నిధులను భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇదే సమయంలో అమెరికా ఆయుధాల తయారీకి అవసరమైన రేర్ ఎర్త్ మూలకాల్లో 70 శాతానికి పైగా చైనా నుండే దిగుమతి అవుతుండటం అగ్రరాజ్యానికి పెద్ద బలహీనతగా మారింది. ఈ ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించడం ద్వారా అమెరికాను దారికి తెచ్చుకోవడానికి చైనా ప్రయత్నిస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఈ యుద్ధంలో అమెరికా వాడిన డ్రోన్ వ్యూహాలు, ఎలక్ట్రానిక్ యుద్ధరీతులను నిశితంగా పరిశీలించిన చైనా సైన్యం, భవిష్యత్తులో తైవాన్ సరిహద్దుల్లో ఘర్షణలు వస్తే అమెరికాను ఎలా ఢీకొట్టాలో ముందే వ్యూహాలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ప్రపంచాన్ని అస్థిరపరిచే శక్తిగా అమెరికాను చిత్రీకరిస్తూ, తానొక బాధ్యతాయుతమైన గ్లోబల్ లీడర్ అని ప్రచారం చేసుకోవడానికి చైనాకు ఈ యుద్ధం ఒక సువర్ణావకాశంగా మారింది.