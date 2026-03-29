Middle East Crisis Updates: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం.. పాకిస్తాన్ ఉన్నతస్థాయి సమావేశం

Middle East Crisis Updates: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ముదురుతున్న వేళ పాకిస్థాన్ లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించబోతున్నారు.

KVD Varma
Published on: 29 March 2026 10:35 AM IST
Middle East Crisis Updates: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ముదురుతున్న వేళ పాకిస్థాన్ లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం
Middle East Crisis Updates

Middle East Crisis Updates: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఇటు ఇరాన్.. అటు అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ ఎవరికీ వారు తగ్గేది లేదంటూ రెచ్చిపోతున్నాయి. దీంతో ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో అనే భయంతో ప్రపంచ దేశాలు బిక్కు, బిక్కు మంటున్నాయి. యుద్ధాన్ని ఆపగలిగే ఏ అవకాశమైనా ఉంటుందా? అనే వెతుకులాటలో పడ్డాయి. కానీ, రెండు పక్షాల మధ్య రాజీకోసం ఎవరు ప్రయత్నిస్తారు అనే పెద్ద ప్రశ్న.. దానికి సమాధానం అన్నట్టు కొన్నిరోజులుగా పాకిస్తాన్ నేను యుద్ధంలో రాజీకి ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటూ చెబుతూ వస్తోంది. ఆ దిశలో కొన్ని పరిణామాలు కూడా కనిపించాయి. కానీ, ఫలితం కనిపించలేదు.

ఈ నేపథ్యంలో మధ్యప్రాచ్య యుద్ధానికి దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కనుగొనేందుకు పాకిస్థాన్ ఈరోజు ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోంది. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశం ఇస్లామాబాద్‌లో జరగబోతోంది. యుద్ధ పరిస్థితిలో మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు పాకిస్థాన్ తీసుకుంటున్న కొత్త చర్యలలో భాగంగా ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ రెండు రోజుల సమావేశంలో సౌదీ అరేబియా, టర్కీ, ఈజిప్ట్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు పాల్గొంటున్నారు.

పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య తాను ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెష్మెర్గాతో కూడా చర్చలు జరిపినట్లు పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రి షాబాజ్ షరీఫ్ తెలిపారు. ఈ చర్చలకు పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చర్చల కోసం సౌదీ అరేబియా యువరాజు ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్, టర్కీ అధ్యక్షుడు హకాన్ ఫిదాన్, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు బదర్ అబ్దుల్లాహి ఇస్లామాబాద్‌లో ఉన్నారు.

ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రయత్నాలతో సహా పలు అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. అమెరికా తరపున ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటారని కొన్ని మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. కానీ, అధికారికంగా వాటిపై క్లారిటీ రాలేదు. మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇంధన కొరత వంటి సమస్యలతో పాకిస్తాన్ కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ దేశమే ఈ చర్చలు జరిపేందుకు చొరవ తీసుకుంటోంది. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

సమావేశం పాకిస్థాన్‌లో ఎందుకు?

పాకిస్తాన్‌కు ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా రెండింటితోనూ మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం, అందువల్ల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి పాకిస్తాన్‌ను అనువైన ప్రదేశంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ సమావేశాన్ని మొదట టర్కీలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించినప్పటికీ, తర్వాత దానిని పాకిస్తాన్‌కు మార్చారు.

పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం ఏ పక్షంతోనూ ప్రత్యక్షంగా సంబంధం కలిగి లేదు, కాబట్టి దానిని తటస్థ వైఖరిలో ఉన్నట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా రెండింటితోనూ దానికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఇది చర్చలను సులభతరం చేస్తుంది. పాకిస్తాన్‌కు టర్కీ -ఈజిప్ట్ వంటి దేశాలతో కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి.

పాక్ నౌకలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా పాకిస్తాన్ జెండా ఉన్న 20 నౌకలను వెళ్ళడానికి ఇరాన్ అనుమతించిందని పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ అన్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ప్రతిరోజూ రెండు నౌకలు జలసంధిని దాటుతాయని ఆయన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్ లో తెలిపారు.

రష్యా సహకరిస్తోంది

మరోవైపు మధ్యప్రాచ్యం - గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను రష్యా పర్యవేక్షిస్తోందన్న నిఘా సమాచారం తనకు అందిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. కువైట్, సౌదీ అరేబియా, టర్కీ , ఖతార్‌లలోని అమెరికా, మధ్యప్రాచ్య, బ్రిటిష్ సైనిక స్థావరాలతో పాటు, హిందూ మహాసముద్రంలోని డిగో గార్సియాలో ఉన్న అమెరికా-బ్రిటిష్ సైనిక స్థావరంతో సహా ఏడు ప్రదేశాలను ఈ వారం పర్యవేక్షించడం లేదా చిత్రీకరించడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు.

KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

