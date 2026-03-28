Middle East Crisis : సౌదీలో భారీ పేలుళ్లు.. ఇరాన్ దాడిలో అమెరికా యుద్ధ విమానాలు ధ్వంసం
Middle East Crisis : సౌదీలోని అమెరికా ఎయిర్ బేస్ పై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేసింది. ఈ దాడిలో యుద్ధ విమానాలు ధ్వంసం కాగా, పలువురు సైనికులు గాయపడ్డారు.
Middle East Crisis : పశ్చిమాసియా అగ్నిగుండంలా మారుతోంది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. తాజాగా సౌదీ అరేబియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిలో అమెరికాకు చెందిన భారీ యుద్ధ విమానాలు ధ్వంసం కావడమే కాకుండా, పలువురు సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ భయాలు ముసురుకుంటున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో గత కొన్ని రోజులుగా పరిస్థితులు గందరగోళంగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం రోజున ఇరాన్ తన క్షిపణులు మరియు మానవరహిత డ్రోన్లతో సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ పై మెరుపు దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కనీసం 10 మంది అమెరికా సైనికులు గాయపడ్డారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అమెరికాకు చెందిన అత్యంత కీలకమైన ఇంధనం నింపే విమానాలు ఈ దాడిలో భారీగా దెబ్బతిన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన శాటిలైట్ ఫోటోలు ఇప్పుడు అంతర్జాలంలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మరో సైనికుడి మృతి.. పెరుగుతున్న ప్రాణనష్టం
ఈ సంఘర్షణలో అమెరికా తన సైనికులను కోల్పోతోంది. మార్చి 1వ తేదీన జరిగిన దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆర్మీ సార్జెంట్ బెంజమిన్ ఎన్. పెన్నింగ్టన్ (26) చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ధృవీకరించింది. తాజా ఘర్షణల్లో ఇప్పటివరకు దాదాపు 13 మంది అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో చాలామంది తిరిగి విధుల్లో చేరినప్పటికీ, 30 మంది పరిస్థితి ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉందని సైనిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇరాన్ అంతం ఖాయమన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ దాడులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇరాన్ తన పరిధి దాటుతోందని, ఆ దేశం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయిందని ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ కూడా మాట్లాడుతూ.. చరిత్రలో ఇంత త్వరగా ఏ దేశ సైన్యాన్ని అచేతనం చేయలేదని, ఇరాన్ కు తగిన బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరించారు. అగ్రరాజ్యం తన సైనిక బలాన్ని ప్రయోగించి ఇరాన్ను నామరూపాలు లేకుండా చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అసలేం జరుగుతోంది? నెమరువేసుకుంటే..
ఇరాన్ పదేపదే ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉంది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించడమే ఇరాన్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. మరోవైపు నేపాల్ లో రాజకీయ సంక్షోభం, బాలెన్ షా యాక్షన్ మోడ్ లోకి రావడం వంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా అమెరికాను కొంత కలవరపెడుతున్నాయి. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో మధ్యప్రాచ్యంలో చమురు ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.