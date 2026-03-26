Middle East Crisis: ఖార్గ్ ద్వీపంపై ఆ దేశాల కన్ను? అదే జరిగితే ఆ దేశం ఔట్ అంటూన్న ఇరాన్
Middle East Crisis: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో కొత్త మలుపు. ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమించేందుకు అమెరికా, అరబ్ దేశాలు కుట్ర పన్నుతున్నాయని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఘాలిబాఫ్ అన్నారు
Middle East Crisis: మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధంలో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలోకి అరబ్ దేశాలను లాగడానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమయ్యాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన కొంతకాలంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అరబ్ దేశాలను యుద్ధంలో చేరమని కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్, అమెరికా అనుసరిస్తున్న యుద్ధ వ్యూహాన్ని చూస్తుంటే, ఈ స్థానిక సంఘర్షణ ఇప్పుడు ప్రాంతీయ యుద్ధంగా మారే అంచున ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అమెరికాతో కలిసి ఒక అరబ్ దేశం ఇరాన్లోని ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతోందని తనకు నిఘా సమాచారం అందిందని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ తెలిపారు.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో పంచుకున్న ఒక పోస్ట్లో, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్, ఈ కుట్ర గురించి ఇరాన్ నిఘా వర్గాల వద్ద పక్కా సమాచారం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆ ద్వీపంపై ఏ దాడి జరిగినా అది ఇరాన్ పొరుగు దేశాలలో ఒకదాని సహాయంతోనే జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఒకవేళ అలాంటి చర్యకు ప్రయత్నిస్తే, ఆ పొరుగు దేశం సంపూర్ణ నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటుందని ఘాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ప్రకటనలో ఏ నిర్దిష్ట అరబ్ దేశం పేరును స్పష్టంగా పేర్కొననప్పటికీ, వివాదంలో ఉన్న ఆ దేశం బహుశా యూఏఈ అయి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఘాలిబాఫ్ తన పోస్ట్లో ఏమన్నారు?
ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ తన సోషల్ మీడియా ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: “నిర్దిష్ట నిఘా సమాచారం ప్రకారం, ఒక ప్రాంతీయ దేశం మద్దతుతో ఇరాన్ ప్రత్యర్థులు ఒక ఇరాన్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శత్రువుల కార్యకలాపాలన్నీ మా సాయుధ దళాల పూర్తి నిఘాలో ఉన్నాయి. వారు మా రెడ్ లైన్లను దాటితే, ఆ ప్రాంతీయ దేశం మొత్తం కీలక మౌలిక సదుపాయాలు మా నిరంతర, నిరాటంకమైన దాడులకు లక్ష్యంగా మారతాయి.”
ఇరాన్ దాడులను అరబ్ దేశాలు ఖండిస్తున్నాయి
అంతేకాకుండా, ఈ ప్రాంతమంతటా ఇరాన్, దాని అనుచరులు జరుపుతున్న దాడులను ఖండిస్తూ ఎనిమిది అరబ్ దేశాలు ఇటీవల ఒక సంయుక్త ప్రకటనను జారీ చేశాయి. ఖతార్, కువైట్, యూఏఈ, బహ్రెయిన్, సౌదీ అరేబియా, జోర్డాన్ ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ సంయుక్త ప్రకటనలో చేరాయి. ఇరాన్ ఈ చర్యలు తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని, అంతర్జాతీయ చట్టాలను స్పష్టంగా ఉల్లంఘించడమేనని ఈ దేశాలు పేర్కొన్నాయి. అంతేకాకుండా, ప్రతీకారం తీర్చుకునే హక్కు తమకు ఉందని కూడా తెలిపాయి.
ఇవన్నీ చూస్తుంటే.. ఇరాన్ చేస్తున్న వాదన కరెక్టే అనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం కోసం జరిగే ఈ ప్రయత్నంలో యుద్ధం మరింత ముదిరే అవకాశాలు కొట్టిపాడేయలేమని వారంటున్నారు.