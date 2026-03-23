Iran Israel War : మళ్లీ మొదలైన యుద్ధం..ఇరాన్ క్షిపణుల దాటికి తట్టుకోలేక ఇజ్రాయెల్ బంకర్లలో దాక్కుంటున్న పౌరులు
Iran Israel War : ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్లస్టర్ వార్హెడ్ మిసైళ్లతో ఇజ్రాయెల్ వణికిపోయింది. యెరూషలేంలో భారీ విధ్వంసం సంభవించింది. చమురు ప్లాంట్లు ధ్వంసం చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించడంతో ప్రపంచం ఆందోళనలో ఉంది.
Iran Israel War : పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు మళ్లీ ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో సరిపెట్టుకున్న ఇరాన్, ఇప్పుడు తన పంథాను మార్చింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన క్లస్టర్ వార్హెడ్ మిసైళ్లతో ఇజ్రాయెల్పై విరుచుకుపడింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఇజ్రాయెల్ రాజధాని యెరూషలేం, వెస్ట్ బ్యాంక్ ప్రాంతాలు బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లిపోయాయి. ఈ దాడులతో ఒక్కసారిగా ప్రపంచ దేశాలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. అసలు ఈ క్లస్టర్ మిసైళ్ల కథేంటి? ఇరాన్ ఎందుకు ఇంతలా తెగించింది? ఆ వివరాలు చూద్దాం.
క్లస్టర్ మిసైళ్ల ఊచకోత.. ఎలా పని చేస్తాయి?
ఇరాన్ ఈసారి ప్రయోగించిన మిసైళ్లు అత్యంత భీకరమైనవి. సాధారణ మిసైల్ ఒక చోట పడితే, ఈ క్లస్టర్ వార్హెడ్ మిసైల్ గాలిలోనే వందలాది చిన్న బాంబులుగా విడిపోతుంది. దీనివల్ల చాలా పెద్ద ప్రాంతంలో ఒకేసారి విధ్వంసం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నివాస ప్రాంతాలపై ఇలాంటి దాడులు జరిగితే ప్రాణనష్టం ఊహించలేనంతగా ఉంటుంది. యెరూషలేం, వెస్ట్ బ్యాంక్ పరిసరాల్లో ఈ క్షిపణులు కురవడంతో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ వ్యవస్థలకు కూడా పని భారమైంది. సైరన్ల మోతతో జనం ఇళ్లు వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు, బంకర్లలోకి పరుగులు తీస్తున్నారు.
ప్రతీకారం తీర్చుకున్న ఇరాన్.. కారణం ఇదే
ఇజ్రాయెల్ గతంలో ఇరాన్ రాజధాని తేహ్రాన్పై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. ఆ దాడులకు ప్రతిచర్యగానే ఇప్పుడు ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేసింది. శనివారం రాత్రి ఇజ్రాయెల్ లోని అరాద్, డిమోనా ప్రాంతాలపై జరిగిన దాడుల్లో పలువురు గాయపడ్డారు. దీనికి ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ వెంటనే స్పందించి తెహ్రాన్ లోని సైనిక స్థావరాలను టార్గెట్ చేసింది. ఈ పరంపర ఇలాగే కొనసాగితే యుద్ధం మరో స్థాయికి చేరుకుంటుందని అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన చెందుతోంది.
ట్రంప్కు ఇరాన్ గట్టి వార్నింగ్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకుని ఇరాన్ విద్యుత్ వ్యవస్థను దెబ్బతీయాలని చూస్తే ఊరుకోబోమని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. అలా జరిగితే గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఇంధన, నీటి ప్లాంట్లను ధ్వంసం చేస్తామని తేల్చి చెప్పింది. ఒకవేళ ఇరాన్ చెప్పినట్లు ఈ ప్లాంట్లపై దాడులు జరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం ఖాయం. ఇది కేవలం ఒక దేశానికి పరిమితం కాకుండా ప్రపంచ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
మున్ముందు ఏం జరగబోతోంది?
ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇరు దేశాలు వెనక్కి తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. సైనిక స్థావరాల నుంచి మొదలైన దాడులు ఇప్పుడు పౌర మౌలిక సదుపాయాల (నీరు, విద్యుత్) వైపు మళ్లుతున్నాయి. ఇదే జరిగితే లక్షలాది మంది ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో పడతారు. ఇరాన్ దెబ్బకు ఇజ్రాయెల్ ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రతిదాడి చేస్తుందోనని అంతా ఉత్కంఠగా చూస్తున్నారు. పశ్చిమ ఆసియాలో శాంతి నెలకొనాలంటే అగ్రరాజ్యాలు జోక్యం చేసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.