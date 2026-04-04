US And Iran War: అమెరికాను చావు దెబ్బ కొట్టిన ఇరాన్

US And Iran War: పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో అమెరికాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ.

Naresh.k
Published on: 4 April 2026 9:26 AM IST
US And Iran War
US And Iran War: అమెరికాను చావు దెబ్బ కొట్టిన ఇరాన్

US And Iran War: పశ్చిమాసియా యుద్ధ క్షేత్రంలో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన వైమానిక దళం కలిగిన అమెరికాకు ఇరాన్ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో అమెరికాకు చెందిన రెండు కీలక యుద్ధ విమానాలను ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలు నేలకూల్చడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెను సంచలనంగా మారింది.

కుప్పకూలిన వార్తాగ్

పర్షియన్ గల్ఫ్‌లోని అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ, శత్రువుల ట్యాంకులను, భూతల లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయడంలో ఆరితేరిన A-10 థండర్‌బోల్ట్ II యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ క్షిపణులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల దాడికి తట్టుకోలేక ఈ వార్తాగ్ జెట్ నేరుగా సముద్రంలో కుప్పకూలిపోయింది. అయితే, విమానం కూలిపోయే ముందే పైలట్ చాకచక్యంగా ఎజెక్ట్ అవ్వడంతో ప్రాణాపాయం తప్పిందని సమాచారం.

F-15E స్ట్రైక్ ఈగిల్ కూడా

అమెరికా ఈ నష్టాన్ని జీర్ణించుకోకముందే, మరో శక్తివంతమైన యుద్ధ విమానం F-15E స్ట్రైక్ ఈగిల్ కూడా ఇరాన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ బారిన పడింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత కలిగిన ఈ విమానాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశామని ఇరాన్ సైన్యం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఒకే రోజులో రెండు అగ్రశ్రేణి యుద్ధ విమానాలను కోల్పోవడం అమెరికా సైనిక వ్యూహకర్తలను ఆత్మరక్షణలో పడేసింది.

ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థల సత్తా చాటుతూ..

ఈ పరిణామాలను ఇరాన్ మీడియా తమ దేశ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల అద్భుత విజయంగా అభివర్ణిస్తోంది. అగ్రరాజ్యపు గర్వాన్ని అణచివేశామని, తమ గగనతలాన్ని తాకాలని చూస్తే ఫలితం ఇలాగే ఉంటుందని ఇరాన్ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. మరోవైపు, ఈ భారీ నష్టంపై అమెరికా పెంటగాన్ వర్గాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నాయి. తమ వ్యూహాలను పునఃసమీక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత

హార్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకం. అలాంటి చోట యుద్ధ విమానాలు కూలిపోవడం ప్రపంచ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామం పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలను మరింత రాజేస్తుందా? లేక అమెరికా మరిన్ని బలగాలను రంగంలోకి దించుతుందా? అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

Naresh.k

Naresh.k

