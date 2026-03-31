Italy: ఇరాన్ యుద్ధంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. అమెరికాకు షాకిస్తున్న మిత్రదేశాలు..

Home అంతర్జాతీయంItaly: ఇరాన్ యుద్ధంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. అమెరికాకు షాకిస్తున్న మిత్రదేశాలు..

Italy: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్‌తో యుద్ధం కొనసాగిస్తున్న అమెరికాకు ఆ దేశ మిత్రపక్షాల నుంచే ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 31 March 2026 5:50 PM IST
X

Italy: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్‌తో యుద్ధం కొనసాగిస్తున్న అమెరికాకు ఆ దేశ మిత్రపక్షాల నుంచే ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. యుద్ధంలో పాల్గొనే అమెరికా యుద్ధ విమానాలకు తమ గగనతలాన్ని (Airspace) ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతిని నిరాకరిస్తూ ఇటలీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

సిసిలీ స్థావరానికి 'నో' చెప్పిన ఇటలీ:

అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఇరాన్‌పై దాడులకు వెళ్లే ముందు సిసిలీలోని తమ కీలక వైమానిక స్థావరంలో యూఎస్ బాంబర్ విమానాలను నిలపడానికి అమెరికా అనుమతి కోరింది. అయితే, దీనికి ఇటలీ ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. తమ భూభాగం నుంచి లేదా గగనతలం నుంచి ఇరాన్‌పై దాడులు చేయడానికి వీల్లేదని ఇటలీ స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంలో ప్రత్యక్షంగా భాగస్వామ్యం కావడానికి ఇటలీ ఇష్టపడకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

స్పెయిన్ బాటలోనే ఇటలీ:

ఇటీవల స్పెయిన్ సైతం అమెరికాకు ఇదే తరహా షాక్ ఇచ్చింది. ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో పాల్గొనే విమానాలను తమ గగనతలంలోకి అనుమతించబోమని స్పెయిన్ రక్షణ మంత్రి మార్గరెటా రొబెల్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

యూరోపియన్ యూనియన్ దూరం:

ఇరాన్‌పై అమెరికా జరుపుతున్న దాడుల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి మెజారిటీ యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) దేశాలు సుముఖంగా లేవు. ఈ యుద్ధం వల్ల తమ దేశాల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని, ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తుతుందని అవి ఆందోళన చెందుతున్నాయి. మిత్రదేశాల నుంచి అందుతున్న ఈ వరుస షాక్‌లు అమెరికా యుద్ధ తంత్రాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే అవకాశం ఉంది.

USA Iran War UpdatesItalySpainUS Bombers
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X