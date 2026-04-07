Mojtaba Khamenei: కోమాలోకి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ?
Mojtaba Khamenei: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరిన వేళ ఇరాన్ నుంచి సంచలన వార్త బయటకు వచ్చింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా ఉన్న మొజ్తాబా ఖమేనీ ప్రస్తుతం కోమాలో ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యం కారణంగా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారని, ప్రస్తుతం కోమ్ (Qom) నగరంలో రహస్యంగా చికిత్స పొందుతున్నారని సమాచారం.
నిఘా వర్గాల సమాచారం ప్రకారం:
అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాల వద్ద ఉన్న సమాచారం మేరకు ఖమేనీ ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా ఉంది. ఆయన ప్రస్తుతం స్పృహలో లేరని, దేశానికి సంబంధించిన ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఆయన గాయపడి ఉండవచ్చని, లేదా వృద్ధాప్య సంబంధిత అనారోగ్యం తీవ్రమై ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఖమేనీ ఆచూకీ గురించి ఇన్ని రోజులు రహస్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఈ విషయం బయటకు రావడం ఇరాన్ నాయకత్వంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రాజకీయ పరిణామాలు:
మొజ్తాబా ఖమేనీ అనారోగ్యం పాలవడంతో ఇరాన్ తదుపరి వారసుడు ఎవరనే అంశంపై చర్చ మొదలైంది. ఇరాన్ యొక్క సర్వోన్నత మండలి ఇప్పటికే రహస్యంగా సమావేశమై తదుపరి నాయకుడిని ఎన్నుకునే ప్రక్రియపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న తరుణంలో ఈ నాయకత్వ మార్పు ప్రపంచ దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఈ వార్తలపై ఇరాన్ అధికారికంగా ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఖమేనీ కోలుకుంటారా లేదా అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్గానే ఉంది.