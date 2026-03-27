Iran War Updates: ఇజ్రాయేల్ పై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు.. క్షిపణులపై థాంక్యూ ఇండియా
Iran War Updates: ఇరాన్ మరోసారి ఇజ్రాయేల్ పై క్షిపణి దాడులకు దిగింది. ఈసారి క్షిపణులపై థాంక్యూ ఇండియా అని రాసింది ఇరాన్.
Iran War Updates: ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్పై తన 83వ క్షిపణి దాడిని ప్రారంభించింది. ఈసారి, ఈ క్షిపణులపై "థాంక్యూ ఇండియా" అని రాసి పంపింది. ఇరాన్ సైనికులు క్షిపణులపై "థాంక్యూ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా" అని రాస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి. అలాగే స్పెయిన్, పాకిస్తాన్, జర్మనీలపేర్లతో కూడా ఇలాంటి మెసేజెస్ రాశారు. తమకు మద్దతు ఇచ్చిన దేశాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ఇరాన్ తెలిపింది.
ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ (IRGC) ప్రకారం, ఇది 83వ దాడి, ఇందులో సుదూర, మధ్యశ్రేణి క్షిపణులు, డ్రోన్లను ఉపయోగించారు. ఈ దాడులు ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలతో పాటు గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. బహ్రెయిన్లో పేట్రియాట్ వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్న ఒక ప్రాంతంపై దాడి జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు.
రష్యా ఇరాన్కు సహాయం చేస్తోంది: జర్మనీ
ఇదిలా ఉండగా దాడుల కోసం లక్ష్యాలను గుర్తించడంలో ఇరాన్కు రష్యా సహాయం చేస్తోందని జర్మనీ ఆరోపించింది. ఫ్రాన్స్లో జరిగిన జీ7 సమావేశంలో జర్మనీ విదేశాంగ మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి రష్యా మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలను వాడుకుంటోందని అన్నారు.
ఇరాన్ పై దాడులు జరిగే అవకాశాలున్న ప్రాంతాలపై రష్యా ఇరాన్కు సమాచారం అందిస్తోందని, ఇది ఇరు దేశాల మధ్య సన్నిహిత సహకారాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోందని ఆయన అన్నారు. జర్మనీ చెబుతున్నదాని ప్రకారం మధ్యప్రాచ్యం - ఉక్రెయిన్లోని సంఘర్షణలు పరస్పరం ముడిపడి ఉన్నాయి. వాటిని విడివిడిగా చూడలేము.
సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఎక్కడ?
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ, తన ఆరోగ్య, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నారని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రస్తుత పరిస్థితి దృష్ట్యా భద్రతా కారణాల వల్ల ఖమేనీ బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావడం లేదని, కానీ ఆయన దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారని ఒక ఇరానియన్ అధికారి తెలిపారు.
గత నెలలో తన తండ్రి, మాజీ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ హత్య జరిగినప్పటి నుండి ఖమేనీ బహిరంగంగా కనిపించలేదు. ప్రాథమిక దాడుల సమయంలో ఆయనకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నప్పటికీ, ఇది అధికారికంగా ధ్రువీకరణ కాలేదు.