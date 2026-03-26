Iran War: హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతలో కీలక సూత్రధారి కమాండర్ తంగ్సిరి హతం!

Iran War: హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతలో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్న ఐఆర్‌జిసి నావికాదళ కమాండర్ అలీరెజా తంగ్సిరి హతమయ్యారని చెబుతున్నారు.

KVD Varma
Published on: 26 March 2026 5:20 PM IST
Iran War: ఇరాన్ - హార్ముజ్ జలసంధికి సంబంధించి తాజాగా ఒక ప్రధాన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఐఆర్‌జిసి నావికాదళ కమాండర్ అలీరెజా తంగ్సిరి హతమయ్యారని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (ఐడీఎఫ్) తెలిపాయి. హార్ముజ్ జలసంధిని సమర్థవంతంగా మూసివేయడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారని చెబుతున్నారు.

గత 20 రోజులుగా హార్ముజ్ జలసంధిలో నౌకాయానం సాధారణంగా సాగడం లేదు. అమెరికాను అడ్డుకునేందుకు ఇరాన్ ఈ జలసంధిపై పట్టుబిగించి నౌకలను కదలకుండా చేసింది. ఈ పరిస్థితి ప్రపంచ చమురు సరఫరాపై నేరుగా ప్రభావం చూపింది. ప్రపంచ మొత్తం చమురు సరఫరాలో 20 శాతానికి పైగా ఈ మార్గం గుండానే వెళుతున్నందున, మార్కెట్లలో అనిశ్చితి, ఆందోళనకార వాతావరణం నెలకొంది.

మీడియా కథనాలు..

అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం బందర్ అబ్బాస్‌లో జరిగిన దాడిలో తంగ్సిరి మరణించారు. నిఘా సమాచారం ఆధారంగా ఇజ్రాయెల్ ఈ చర్య తీసుకుందని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ పేర్కొంది. అయితే, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) నుండి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు.

హార్ముజ్ జలసంధిని అన్ని దేశాలకు తిరిగి తెరుస్తారా లేదా అన్నదే ఇప్పుడు అతిపెద్ద ప్రశ్న. ఈ మార్గాన్ని మూసివేయడంలో తంగ్సిరి ప్రధాన సూత్రధారిగా పరిగణిస్తారు. గతంలో, 2026 జనవరిలో ఆయనపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది, కానీ ఆ సమయంలో ఆయన ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

హార్ముజ్ పై పట్టు..

హార్ముజ్ జలసంధి అనేది పర్షియన్ గల్ఫ్‌ను ఒమన్ గల్ఫ్‌తో అనుసంధానించే ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన సముద్ర మార్గం. ఈ మార్గం గుండా అధిక మొత్తంలో చమురు, వాణిజ్య నౌకలు ప్రయాణిస్తాయి. అందువల్ల, ఇక్కడ కలిగే ఏ అంతరాయానికైనా ప్రభావం ఈ ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా పడుతుంది.

తంగ్సిరి కథ..

1962లో జన్మించిన తంగ్సిరికి ఐఆర్‌జిసి నావికా దళ విభాగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. ఆయన 2018లో కమాండర్‌గా పదోన్నతి పొందారు. ఆయన ఖాసెమ్ సులేమానీ, ఇరాన్ సర్వోన్నత నాయకుడు అలీ ఖమేనీలకు సన్నిహితుడిగా చెబుతుంటారు.

2016లో 10 మంది అమెరికన్ నావికులను ఇరాన్ పట్టుకోవడంలో తంగ్సిరి కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సంఘటన అతని గుర్తింపును మరింత బలపరిచింది. ఆ తరువాత ఆయన ఇరాన్ సైనిక వ్యూహంలో మరింత ప్రభావశీలుడు అయ్యారు.

మొత్తమ్మీద ఇజ్రాయేల్ చెబుతున్నది నిజమైతే అది ఇరాన్ కు గట్టిదెబ్బ అనే చెప్పవచ్చు . తనమీద ఎన్ని దాడులు జరిగినా ఇప్పటివరకూ గట్టిగా ఇరాన్ నిలబడింది అంటే దానికి కారణం హార్ముజ్ జలసంధిపై తనకున్న పట్టు. ఆ పట్టుకు కీలకమైన వ్యక్తి తాంగ్సిరి మరణం ఇప్పుడు ఇరాన్ ను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేసే ఛాన్స్ ఉందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు .

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

