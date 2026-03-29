Published on: 29 March 2026 4:34 PM IST
Iran War: Do You Know the Cost of the F-16 Fighter Jet Iran Claims to Have Shot Down
F-16 Fighter Jet: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘర్షణ ప్రారంభమై ఒక నెల పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. అమెరికాకు చెందిన F-16 ఫైటర్ జెట్‌ను కూల్చివేశామని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) ప్రకటించింది.

F-16 ఫైటర్ జెట్ అంటే ఏమిటి?

F-16 ఫైటింగ్ ఫాల్కన్ ప్రపంచంలో అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే మల్టీరోల్ ఫైటర్ జెట్‌లలో ఒకటి. ఈ విమానం వాయుసేనలకు గాల్లో యుద్ధం చేయడం మాత్రమే కాకుండా భూమిపై లక్ష్యాలను కూడా దాడి చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. అమెరికా కంపెనీ లాక్‌హీడ్ మార్టిన్ ఈ విమానాన్ని తయారు చేస్తుంది. వేగం, చురుకుదనం, తక్కువ ఖర్చుతో నిర్వహణ వంటి కారణాల వల్ల చాలా దేశాలు దీనిని వినియోగిస్తున్నాయి.

F-16 యుద్ధ విమానం ధర ఎంత?

F-16 విమానం ధర దాని వెర్షన్, టెక్నాలజీ, ఆయుధ ప్యాకేజీ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుంది. తాజా బ్లాక్ 70/72 మోడల్ ఒకటి సుమారు 63 మిలియన్ డాలర్లు ఉంటుంది. మ‌న కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ. 530 కోట్లకు సమానం. పూర్తి ఆయుధాలు, శిక్షణ, మద్దతు వ్యవస్థలతో కూడిన ప్యాకేజీగా అమ్మితే ధర 279 నుంచి 285 మిలియన్ డాలర్లు వరకు చేరుతుంది. అందుకే ఈ విమానాన్ని కోల్పోవడం ఏ దేశానికైనా పెద్ద ఆర్థిక నష్టం.

అమెరికా విమానాలు కూల్చివేశామని ఇరాన్ వాదన

ఇరాన్ ప్రకారం తమ రక్షణ వ్యవస్థలు F-16 తో పాటు F-35, F-15 వంటి ఆధునిక అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూడా కూల్చేశాయి. అయితే అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) ఈ వాదనలను పూర్తిగా తిరస్కరించింది. ఇప్పటివరకు అమెరికా ఫైటర్ జెట్‌లు ఎలాంటి నష్టం చవిచూడలేదని స్పష్టం చేసింది. కాబట్టి ఈ విషయంలో రెండు దేశాల ప్రకటనలు పరస్పరం విభిన్నంగా ఉన్నాయి.

యుద్ధ విమానాల విషయంలో వివాదం ఉన్నా, అమెరికా కొన్ని ఇతర నష్టాలను మాత్రం అంగీకరించింది. కనీసం 14 MQ-9 రీపర్ డ్రోన్లు నాశనం అయ్యాయి. ఇవి గూఢచర్యం, దాడి మిషన్లకు ఉపయోగించే అత్యాధునిక డ్రోన్లు వీటిలో చాలా వాటిని ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు కూల్చేశాయని సమాచారం. ఈ డ్రోన్లు యుద్ధంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

ఫ్రెండ్లీ ఫైర్, మిలిటరీ ఖర్చులు

యుద్ధ సమయంలో కొన్ని అనూహ్య సంఘటనలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. సమాచారం ప్రకారం మిత్రదేశాల రక్షణ వ్యవస్థల వల్ల జరిగిన ఫ్రెండ్లీ ఫైర్ ఘటనలో మూడు F-15E స్ట్రైక్ ఈగల్ విమానాలు నష్టపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇక ఈ ఘర్షణ ప్రారంభమైన కేవలం ఒక నెలలోనే అమెరికాకు 1.4 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 2.9 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చుతో పాటు నష్టం జరిగిందని రక్షణ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే సమయంలో సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కనీసం 17 అమెరికా సైనిక స్థావరాలు క్షిపణులు, డ్రోన్ దాడులకు గురైనట్లు సమాచారం.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

