Iran US War: తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతోన్న ఇరాన్.. భారీ యుద్ధం తప్పదా.?
Iran US War: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా భూతల దాడి చేసే అవకాశం ఉందనే వార్తల నేపథ్యంలో ఇరాన్ భారీ స్థాయిలో సైన్యాన్ని సమీకరించిందని అక్కడి మీడియా చెబుతోంది. పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
10 లక్షలకుపైగా సైనికులను సిద్ధం చేసిన ఇరాన్
ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన తస్నీమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ సమాచారం ప్రకారం, అమెరికా భూతల దాడి చేసే అవకాశం ఉందని భావిస్తూ ఇరాన్ 10 లక్షలకుపైగా యోధులను సిద్ధం చేసింది. ఇరాన్ యువత కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సైన్యంలో చేరేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. బసీజ్ దళాలు, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC), అలాగే సాధారణ సైన్యంలో చేరేందుకు యువత నుంచి భారీగా అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయని సమాచారం.
అమెరికా దాడి చేస్తే తీవ్ర ప్రతిఘటన
ఇరాన్ సైన్య వర్గాల ప్రకారం, అమెరికా భూతల దాడి చేస్తే అది వారికి పెద్ద నష్టం కలిగిస్తుందని హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ నేలపై అమెరికా దళాలకు “చరిత్రలోనే గుర్తుండిపోయే ప్రతిఘటన” ఎదురవుతుందని అక్కడి అధికారులు పేర్కొన్నారు. అమెరికా హార్ముజ్ జలసంధిని తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తే దానికి కూడా తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
సైనిక శిక్షణ వీడియోలు విడుదల
ఇటీవల ఇరాన్ మీడియా తమ సైన్యం సిద్ధంగా ఉందని చూపించేందుకు భూమి దళాల ప్రత్యేక యూనిట్ల శిక్షణ వీడియోలు విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ఇరాన్ భూసేనాధిపతి సరిహద్దు ప్రాంతాలను పరిశీలించి సైనికులను ఉత్సాహపరిచారు. శత్రువుల కదలికలను దగ్గరగా గమనిస్తున్నామని, ఏ పరిస్థితికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన తెలిపారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా సైనిక కదలికలు
అమెరికా మాత్రం ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని చెబుతున్నప్పటికీ, అదే సమయంలో సైనిక కదలికలు పెంచింది. అమెరికా సుమారు 5,000 మెరైన్స్, అలాగే 82వ ఎయిర్బోర్న్ డివిజన్కు చెందిన 2,000 మంది సైనికులను మధ్యప్రాచ్యానికి తరలించినట్లు సమాచారం. దీంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.
ఖార్గ్ దీవిపై దాడి అవకాశాలు
అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన C-17A గ్లోబ్మాస్టర్ III అనే భారీ రవాణా విమానం యూఏఈ గగనతలంలో సంచరించినట్లు విమాన డేటా తెలిపింది. ఇది సైనిక సరుకు లేదా దళాల తరలింపుకు ఉపయోగించే విమానం.
అమెరికా మీడియా నివేదికల ప్రకారం, పెంటగాన్ ఇరాన్ ప్రధాన చమురు ఎగుమతి కేంద్రం అయిన ఖార్గ్ దీవిపై దాడి లేదా దిగ్బంధన చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలను పరిశీలిస్తోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన సదుపాయాలపై దాడిని వచ్చే నెల 6 వరకు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఇది అన్ని సైనిక చర్యలను ఆపేసినట్లు కాదు. ఇతర రకాల సైనిక చర్యలు కొనసాగవచ్చని సమాచారం. దీంతో ఇరాన్–అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.