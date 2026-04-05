అమెరికాతో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా సీ-130 రవాణా విమానాన్ని తాము కూల్చివేసినట్లు తెలిపింది. యూఎస్ సైనికుడిని గుర్తించేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అదనంగా గగనతలంలోకి వచ్చిన పలు ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది.
ఇరాన్ సేనాపరమైన ప్రకటన
ఇరాన్ ఆదివారం సంచలన ప్రకటనతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. అమెరికా సీ-130 రవాణా విమానాన్ని తాము కూల్చివేసినట్లు ప్రకటిస్తూ, యూఎస్ సైనికుడిని గుర్తించడానికి జరిగిన ఆపరేషన్ సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని తెలిపారు. ఆపరేషన్లో గగనతలంలో ప్రవేశించిన పలు “ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్”ను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడించారు.
అమెరికాకు హెచ్చరికలు
ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకారం, ఒక ఇరాన్ అధికారి అమెరికాకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. “అమెరికా, దాని మిత్రపక్షాలకు మా వద్ద పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంది. దానికి ఎక్కువ సమయం పడదు. దక్షిణ ఇరాన్లో వారి ప్రవర్తనను బట్టి మా ప్రణాళికలను ముందుకు తరలించవచ్చు” అని తెలిపారు. వారు అమెరికా సైనిక ఆపరేషన్లు విఫలమయ్యాయని, లక్ష్యాలు పూర్తి కాలేదని ఎద్దేవా చేశారు.
అసమాన యుద్ధ తంత్రంలో శక్తి
ఆ అధికారి “అసమాన యుద్ధ తంత్రంలో శత్రువును బలహీనపరచడంలో మాకు అనుభవం ఉంది. సులభంగా, వేగంగా దాడి చేయాలనే అమెరికా వ్యూహం విఫలమైంది” అని తెలిపారు. ఇది మధ్యప్రాచ్య వాతావరణాన్ని మరింత ఉద్రిక్తం చేసింది.
అబుదాబిలో అగ్నిప్రమాదం
అదే సమయంలో, అబుదాబిలోని బోరూజ్ పెట్రోకెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. గగనతలంలోని దాడులను విజయవంతంగా అడ్డుకున్న తర్వాత, వాటి శకలాలు ఫ్యాక్టరీపై పడటంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త వాతావరణం మరింత తీవ్రంగా మారింది.