Iran Missile: నాలుగు రక్షణ వ్యవస్థలను ఛేదించి..ఇజ్రాయెల్ ను షేక్ చేసిన ఇరాన్

Iran Missile: ప్రపంచంలోనే బలమైన రక్షణ వ్యవస్థ కలిగిన దేశంగా ఇజ్రాయేల్ కు గుర్తింపు ఉంది. అలాంటి రక్షణ వ్యవస్థను ఛేదించి 1500 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాన్ని కొట్టింది ఇరాన్.

KVD Varma
Published on: 23 March 2026 7:52 PM IST
Iran Missile: అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ ఊహించిన దానికన్నా ఇరాన్ దగ్గర బలమైన క్షిపణి వ్యవస్థ ఉందా? అంటే అవుననే చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే.. అత్యంత సురక్షితమైన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా పరిగణించే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన అణు పరిశోధనా కేంద్రం డిమోనాను కుదిపేసింది ఇరాన్. డిమోనా అణు కర్మాగారం నెగెవ్ ఎడారిలోని డిమోనా నగరానికి సమీపంలో ఉంది. ఇక్కడ భద్రత అత్యంత కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది. దీనికి బహుళ అంచెల క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా రక్షణ కల్పించబడింది.

అయితే శనివారం రాత్రి ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. ఇరాన్‌కు చెందిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఇజ్రాయెల్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను తప్పించుకుని, డిమోనాలోని నివాస ప్రాంతాలపైనా, సమీపంలోని అరాద్ నగరంపైనా పడ్డాయి. ఈ క్షిపణులు 1,500 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

ఈ రెండు దాడులు సుమారు మూడు గంటల వ్యవధిలో జరిగాయి. ఐరన్ డోమ్, డేవిడ్ స్లింగ్, ఆరో-3, అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ థాడ్ (THAAD) కూడా ఈ రెండు దాడులను ఆపడంలో విఫలమయ్యాయి. ఇజ్రాయెల్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, ఈ దాడులలో 180 మంది గాయపడ్డారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది.

ఇరాన్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడంలో విఫలం అయ్యాం..

డిమోనాలోని షిమోన్ పెరెస్ నెగెవ్ అణు పరిశోధనా కేంద్రం, సాధారణంగా "డిమోనా రియాక్టర్"గా పిలుస్తారు. ఇది ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధాల కేంద్రమని నమ్ముతారు. అయితే, ఇజ్రాయెల్ దీనిని అధికారికంగా ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదు.

ఇది దేశంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. అయితే శనివారం ఇరాన్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించామని, కానీ విఫలమయ్యామని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం అంగీకరించింది. ఈ దాడి సమీపంలో నివసిస్తున్న నివాసితులలో భయాన్ని వ్యాపింపజేసింది.

400 ఇరాన్ క్షిపణులను అడ్డుకున్నాం..

చాలా క్షిపణులను తాము అడ్డుకుంటున్నామని ఇజ్రాయెల్ పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల తర్వాత ఇరాన్ 400 క్షిపణులను ప్రయోగించగా, వాటిలో 92 శాతం క్షిపణులను గగనతలంలోనే అడ్డుకున్నారు. అయితే, శనివారం రాత్రి జరిగిన సంఘటన ఏ భద్రతా వ్యవస్థ కూడా నూటికి నూరు శాతం సురక్షితం కాదని నిరూపిస్తోంది. ఈ క్షిపణులు ఇజ్రాయెల్ వాయు రక్షణ వ్యవస్థను ఎలా ఛేదించగలిగాయో నిర్ధారించడానికి ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

బయటపడ్డ లోపాలు

ఇజ్రాయెల్ వద్ద అనేక వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఐరన్ డోమ్‌ను చిన్న రాకెట్లను అడ్డగించడానికి రూపొందించారు. డేవిడ్ స్లింగ్‌ను మధ్యశ్రేణి క్షిపణుల కోసం ఉపయోగిస్తారు. అత్యంత అధునాతన వ్యవస్థ ఆరో-3, దీనికి అంతరిక్షానికి సమీపంలో క్షిపణులను కూడా నాశనం చేసే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ మూడు కాకుండా అమెరికాకు చెందిన థాడ్ (THAAD) వ్యవస్థను కూడా అక్కడ మోహరించారు. అయినప్పటికీ, క్షిపణులు స్థావరాన్ని చేరుకోగలిగాయి. దీంతో పొరపాటు ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. కొంతమంది నిపుణులు ఇది కార్యాచరణ వైఫల్యం అయి ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నారు, అంటే వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ, దానిని మోహరించడంలో లోపాలు ఉన్నాయని అర్థం.

