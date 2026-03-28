Iran Israel War: యుద్ధంలోకి మ‌రో దేశం.. అక్క‌డి నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై తొలి మిస్సైల్ అటాక్

Iran Israel War: మ‌ధ్య‌ప్రాచ్యంలో యుద్ధ ఉద్రిక‌త్త‌లు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. ఓవైపు అమెరికా చ‌ర్చ‌లు, శాంతి ఒప్పందాలు అంటుడ‌గా మ‌రోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్‌ల మ‌ధ్య దాడులు.. ప్ర‌తి దాడులు కొన‌సాగుతున్నాయి.

Published on: 28 March 2026 1:41 PM IST
Iran Israel War
Iran Israel War: యుద్ధంలోకి మ‌రో దేశం.. అక్క‌డి నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై తొలి మిస్సైల్ అటాక్ 

Iran Israel War: మ‌ధ్య‌ప్రాచ్యంలో యుద్ధ ఉద్రిక‌త్త‌లు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. ఓవైపు అమెరికా చ‌ర్చ‌లు, శాంతి ఒప్పందాలు అంటుడ‌గా మ‌రోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్‌ల మ‌ధ్య దాడులు.. ప్ర‌తి దాడులు కొన‌సాగుతున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో యుద్ధంలోకి మ‌రో దేశం చేరిన‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది.

యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై తొలి క్షిపణి దాడి

మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై క్షిపణి దాడి జరిగింది. మార్చి 28న యెమెన్ నుంచి ప్రయోగించిన మిసైల్‌ను ఇజ్రాయెల్ గగనతలంలోనే అడ్డుకుంది. గత నెలలో మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై వచ్చిన తొలి దాడి ఇదే.

హౌతీ తిరుగుబాటు గ్రూప్‌పై అనుమానాలు

ఈ దాడి వెనుక ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీ తిరుగుబాటు గ్రూప్ ఉందని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 2014 నుంచి యెమెన్ రాజధాని సనా నగరాన్ని హౌతీలు తమ నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. అయితే ఈ దాడిపై వారు వెంటనే అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఇజ్రాయెల్‌లోని బీర్ షెబా ప్రాంతం సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సైరన్లు మోగించడంతో ప్రజలు ఆశ్రయ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది.

రెడ్ సీ వాణిజ్య మార్గంపై మళ్లీ ఆందోళనలు

హౌతీలు యుద్ధంలో పూర్తిగా ప్రవేశిస్తే రెడ్ సీ సముద్ర మార్గంలో ప్రయాణించే వాణిజ్య నౌకలకు మళ్లీ ప్రమాదం పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్–హమాస్ యుద్ధ సమయంలో ఈ మార్గంలో వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలపై హౌతీలు డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు చేశారు. ఈ మార్గం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల విలువైన సరుకులు రవాణా అవుతాయి.

ఇజ్రాయెల్ దాడులు – ఇరాన్ ప్రతిస్పందన

ఇజ్రాయెల్ ఇటీవల ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై కూడా దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించి ప్రతీకారం తప్పదని హెచ్చరించింది. అదే సమయంలో సౌదీ అరేబియాలోని ఒక సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో కొంతమంది అమెరికా సైనికులు గాయపడ్డారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక ప్రభావం

మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వాణిజ్యం, చమురు సరఫరాపై ప్రభావం పడుతోంది. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో పెద్ద భాగం రవాణా అవుతుంది. అక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే చమురు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇదే సమయంలో యుద్ధం ఆగేందుకు దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.

Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

