Hormuz: హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఉక్కుపాదం.. ఇకపై నౌకలు టోల్ కట్టాల్సిందే!

Hormuz: హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మార్గం గుండా వెళ్లే నౌకలపై టోల్ వసూలు చేయడంతో పాటు, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ నౌకల ప్రయాణంపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ పూర్తి నిషేధం విధించింది.

Arun Chilukuri
Published on: 31 March 2026 12:40 PM IST
Hormuz: హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలపై టోల్ వసూలు చేసేందుకు ఇరాన్ పార్లమెంట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారం ఈ మార్గం గుండా ప్రయాణించే నౌకలు ఇరాన్ కరెన్సీ రూపంలో టోల్ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఇరాన్ తెలిపింది. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా ఆర్థికపరమైన అంశాలే కాకుండా, జలసంధి భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణ, నౌకల భద్రత బాధ్యతలను ఇరాన్ తన పరిధిలోకి తీసుకుంది.

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌, అలాగే ఇరాన్‌పై ఏకపక్షంగా ఆంక్షలు విధించే దేశాల నౌకలు ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణించడాన్ని ఇరాన్ పార్లమెంట్ పూర్తిగా నిషేధించింది. ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని బలపరిచే విధంగా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించబడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

