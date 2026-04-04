Home అంతర్జాతీయంDell: అమెరికా ఐటీ దిగ్గజం డెల్‌పై ఇరాన్ సంచలన ఆరోపణలు

అమెరికాకు చెందిన ఐటీ దిగ్గజం డెల్‌ సంస్థపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. డెల్‌ను ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తిస్తూ, దేశానికి గూఢచారాలు అందిస్తున్నట్టు వెల్లడించింది.

Srinivas Rao
Published on: 4 April 2026 3:33 PM IST
Iran Declares Dell a Terrorist Organization
X

Dell : అమెరికాకు చెందిన ఐటీ దిగ్గజం డెల్‌ సంస్థపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. డెల్‌ను ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తిస్తూ, దేశానికి గూఢచారాలు అందిస్తున్నట్టు వెల్లడించింది. ఈ ప్రకటనకు వెంటనే స్పందించిన డెల్‌ సంస్థ, ఉద్యోగుల భద్రతను ప్రధమ కర్తవ్యంగా భావిస్తూ కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఇరాన్ ప్రభుత్వం డెల్‌ను ఉగ్రవాద సంస్థగా ప్రకటించింది

ఇరాన్ రేవల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్ (IRGC) అమెరికాకు చెందిన మల్టీనేషనల్ ఐటీ సంస్థ డెల్‌పై ఉగ్రవాద ముద్ర వేయడం సంచలనంగా మారింది. IRGC ప్రకటనలో డెల్‌ సహా కొన్ని అమెరికన్ ఐటీ కంపెనీలు తమ దేశానికి గూఢచారులుగా పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఈ నిర్ణయం ఇరాన్-అమెరికా ఘర్షణలు క్షిపణుల నుండి గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగానికి చేరుతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

డెల్ స్పందన: ఉద్యోగుల భద్రతకు ప్రధమ ప్రాధాన్యత

డెల్ సంస్థ ఈ ప్రకటనపై వెంటనే స్పందించింది. తమ అంతర్గత మెమో ద్వారా ఉద్యోగుల భద్రతను ప్రథమ కర్తవ్యంగా ప్రకటిస్తూ, ఎవరు ఇరాన్‌లోని కార్యాలయాలకు వెళ్లకూడదని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్న ఉద్యోగులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, ఇరాన్ సంస్థలు లేదా వ్యక్తులతో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష వ్యాపార సంబంధాలు పెట్టకూడదని స్పష్టంగా సూచించింది. కంపెనీ ఐటీ విభాగాలను డేటా, నెట్‌వర్క్ భద్రతపై అప్రమత్తంగా ఉండమని హెచ్చరించింది.

అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణలు, గ్లోబల్ టెక్నాలజీపై ప్రభావం

ఇక IRGC తన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా 18 అమెరికా కంపెనీలను హిట్‌లిస్ట్‌లో చేర్చిందని తెలిపింది. వీటి ద్వారా అమెరికా నిఘా సంస్థలకు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయని ఆరోపించింది. ఈ విధంగా, ఇరాన్ సైబర్ భద్రతా వాదనలు గ్లోబల్ ఐటీ, ఫైనాన్స్ సంస్థలపై కొత్త పరిణామాలను సృష్టిస్తున్నాయి.

ఇరాన్-అమెరికా సంబంధాల్లో టెన్షన్ కొనసాగుతుండగా, డెల్‌ వంటి సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల భద్రతను ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటూ ఆదేశాలు జారీ చేయడం, గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగంలో భద్రతా విధానాల కఠినతను సూచిస్తుంది. ఈ పరిణామాలు ఐటీ సంస్థలకు, అంతర్జాతీయ వ్యాపార లావాదేవీలకు కొత్త సవాళ్లను తెస్తున్నాయి.

DellIT companiesIRGCAmerican companiesIran-US tensions
Srinivas Rao

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X