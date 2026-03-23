Indian Ships: యుద్ధ క్షేత్రం నుండి భారత్కు ఊరట.. సురక్షితంగా హర్మూజ్ జలసంధి దాటిన భారీ గ్యాస్ నౌకలు!
Indian Ships: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నా, భారత దౌత్య విజయం మరోసారి నిరూపితమైంది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిన హర్మూజ్ జలసంధిని రెండు భారీ భారతీయ గ్యాస్ నౌకలు సురక్షితంగా దాటాయి. సుమారు 92,700 మెట్రిక్ టన్నుల వంటగ్యాస్తో వస్తున్న ‘పైన్ గ్యాస్’, ‘జగ్ వసంత్’ నౌకలు ప్రస్తుతం గుజరాత్లోని ముంద్రా, కాండ్లా రేవుల వైపు ప్రయాణిస్తున్నాయి.
ఇరాన్ నౌకాదళం ప్రత్యేక భద్రత!
భారత్తో ఉన్న దృఢమైన దౌత్య సంబంధాల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఈ నౌకలకు ప్రత్యేక అనుమతిని ఇచ్చింది. కేవలం అనుమతి ఇవ్వడమే కాకుండా, ఇరాన్ నౌకాదళం స్వయంగా ఈ నౌకలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ భద్రత కల్పించడం విశేషం. యుద్ధ వాతావరణంలో భారత ఇంధన అవసరాలకు ఇది ఒక పెద్ద ఊరటగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పెరిగిన బల్క్ డీజిల్ ధరలు.. సామాన్యుడిపై మాత్రం భారం లేదు!
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధర బ్యారెల్కు 110 డాలర్లు దాటినప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్యుల వాడే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను స్థిరంగా ఉంచింది. అయితే, వాణిజ్య అవసరాలకు వాడే ఇంధన ధరల్లో మార్పులు చేసింది.
బల్క్ డీజిల్: లీటరుకు రూ. 22 పెంపు.
ప్రీమియం పెట్రోల్: లీటరుకు రూ. 2 పెంపు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల రవాణా, తయారీ రంగాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ సూచనలు:
దేశంలో ప్రస్తుతం 15 నుంచి 20 రోజులకు సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
గ్యాస్ బుకింగ్స్: కొరత ఏర్పడుతుందనే ఆందోళనతో ప్రజలు ముందస్తుగా సిలిండర్లు బుక్ చేసుకోవద్దని సూచించింది.
దిగుమతుల ప్రత్యామ్నాయం: అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి ఎల్పీజీ దిగుమతులను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది.
యుద్ధం సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగితే తప్ప, సాధారణ ఇంధన ధరలపై తక్షణ ప్రభావం ఉండదని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది.