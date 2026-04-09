Indian Tourists Spit Gutka in Nepal: నేపాల్లో రోడ్డుపై ఉమ్మిన భారతీయులు, షాక్ ఇచ్చిన స్థానికుడు
Indian Tourists Spit Gutka in Nepal: నేపాల్లోని రోడ్డుపై గుట్కా ఉమ్మిన భారతీయ పర్యాటకులకు స్థానిక వ్యక్తి కఠిన పాఠం నేర్పాడు.
Indian Tourists Spit Gutka in Nepal: నేపాల్లోని రోడ్డుపై గుట్కా ఉమ్మిన భారతీయ పర్యాటకులకు స్థానిక వ్యక్తి కఠిన పాఠం నేర్పాడు. “ఇది ఇండియా కాదు.. ఇది నేపాల్” అని హెచ్చరించిన స్థానికుడు, పర్యాటకులను నీళ్లు పోసి ఉమ్మిన స్థలాన్ని శుభ్రం చేయించాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది, పౌరుల, టూరిస్టుల బాధ్యతపై చర్చను రేకెత్తించింది.
ఘటన వివరాలు
నేపాల్లోని రోడ్డుపై భారతీయ పర్యాటకులు వాహనం నుండి గుట్కా ఉమ్ముతుండగా, ఒక స్థానిక వ్యక్తి ఈ దృశ్యాన్ని గమనించాడు. అతను వెంటనే వారిని ఆపి, గట్టిగా హెచ్చరించాడు: “ఇది ఇండియా కాదు, సోదరా.. ఇది నేపాల్. వెంటనే నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేయండి.”
పర్యాటకులు క్షమాపణలు చెప్పినా, స్థానికుడు వారిని వెంటనే ఉమ్మిన స్థలాన్ని స్వయంగా శుభ్రం చేయించించాడు. “మీరు భారత్ వంటి పెద్ద దేశం నుండి వచ్చి ఇక్కడ మురికి చేస్తున్నారు. క్షమాపణ చెప్పడం కాకుండా, స్థలాన్ని శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం.” అని ఆ వ్యక్తి అన్నారు.
వీడియో వైరల్
ఈ సంఘటన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయ్యే సరికి వైరల్ అయింది. నెటిజన్లు విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. చాలా మంది భారతీయులు కూడా స్థానిక వ్యక్తిని ప్రశంసిస్తూ, పర్యాటకులకు వెంటనే పాఠం చెప్పినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అయితే కొందరు అతడి స్పందన మరీ కఠినంగా ఉందని, ఈ ఒక్క ఘటన వల్ల ప్రతి భారతీయుడిని తప్పుబట్టడం సరిగా లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఈ ఘటన వల్ల ప్రతి ఒక్క పర్యాటకుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటారని కొందరు భావిస్తున్నారు.