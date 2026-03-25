Middle East Crisis: యుద్ధ సంక్షోభంలోనూ భారత్ స్ట్రాంగ్..కారణాలివే!
Middle East Crisis: ప్రపంచ దేశాలను మధ్య ప్రాచ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు సంక్షోభంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. కానీ, భారత్ మాత్రం సంక్షోభాన్ని ధీటుగా ఎదుర్కుంటోంది.
Middle East Crisis: మధ్యప్రాచ్యంలోని యుద్ధం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్కు తీవ్రమైన దెబ్బ కొట్టింది. ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్లను దాటాయి. అనేక దేశాలు ఇంధన సంక్షోభం, ద్రవ్యోల్బణం, సరఫరా కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొని ఉండగా, భారతదేశంలో వాతావరణం స్థిరంగా ఉంది. దేశ ప్రయోజనాలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యత. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంటులో అన్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే భారీ మొత్తంలో చమురును నిల్వ చేసింది.
ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, దేశంలో వ్యూహాత్మక నిల్వల్లో లక్షల టన్నుల చమురు ఉంది. ఇది నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంది. సరఫరాలో ఆకస్మిక అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు ఈ రిజర్వ్ చమురు నిల్వ దేశానికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, వ్యూహాత్మక నిల్వలు, చమురు కంపెనీల నిల్వలతో కలిపి భారతదేశం వద్ద 70 రోజులకు పైగా సరిపోయే బ్యాకప్ చమురు నిల్వ ఉంది. ఒకవేళ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడినా, కోలుకోవడానికి దేశానికి సమయం ఉంటుంది.
ఇథనాల్ మిశ్రమం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం బిలియన్ల బ్యారెళ్ల చమురు ఆదా అవుతోందని, దీనివల్ల దిగుమతులపై ఒత్తిడి తగ్గిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంటుకు తెలిపారు.
రైల్వేల వేగవంతమైన విద్యుదీకరణ కారణంగా, డీజిల్ డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గింది. ఎనర్జీలో అధిక భాగం ప్రత్యామ్నాయ వనరుల నుండి వస్తోంది. ప్రస్తుత సంక్షోభ సమయంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
భారతదేశపు సాంప్రదాయేతర ఇంధన సామర్థ్యం 250 గిగావాట్లకు పైగా పెరిగింది. సౌర, పవన, జల, బయోగ్యాస్ వంటి వనరులు ఇంధన మిశ్రమాన్ని పెంచి, చమురుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాయి.
ప్రభుత్వం 15,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులపై పనిచేస్తూ, మెట్రో నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తోంది. దీనివల్ల ఇంధనం అవసరం తగ్గుతోంది. చమురు దిగుమతులపై ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
ప్రధాని మోదీ ప్రకారం, ఒక అంతర్-మంత్రివర్గ బృందం పరిస్థితిని ప్రతిరోజూ సమీక్షిస్తోంది. నల్లబజారును నివారించాలని, సరఫరాను కొనసాగించాలని, కార్మికులు, పేదల భద్రతను నిర్ధారించాలని రాష్ట్రాలకు సూచించడం జరిగింది. దేశంలో తగినంత ఆహారం, బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి.
ముందు జాగ్రత్త చర్యలు.. పరిస్థితిని బట్టి వనరులను వినియోగించడం వంటి పద్ధతులతో భారత్ ప్రస్తుతం ఇబ్బందులు లేని స్థితిలోనే ఉంది. అంతేకాకుండా, తటస్థ విదేశాంగ విధానం ద్వారా మిగిలిన దేశాలకంటే ఎక్కువగా ఇరాన్ నుంచి చమురు, గ్యాస్ తెచ్చుకోవడంలో భారత్ విజయం సాధించింది. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఇరాన్ హార్మోజ్ జలసంధి వద్ద చిక్కుకుపోయిన అన్ని ఓడలను సురక్షితంగా బయటకు పంపేందుకు అంగీకరించింది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో చమురు, గ్యాస్ తో పాటు పలురకాల దిగుమతి వస్తువులు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.