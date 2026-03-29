Saudi Arabia: హార్ముజ్ చిక్కుముడికి సౌదీ చెక్.. ప్రపంచానికి ఊపిరిపోస్తున్న కొత్త మార్గం..!

Saudi Arabia: సౌదీ అరేబియా తన ఈస్ట్-వెస్ట్ పైప్‌లైన్ ద్వారా రోజుకు 70 లక్షల బ్యారెళ్ల క్రూడ్ ఆయిల్ ఎగుమతి చేస్తుంది.

Naresh.k
Published on: 29 March 2026 9:16 AM IST
How Saudi Arabia is Saving the Global Economy via Red Sea Oil Exports
Oil Supply: ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఒక గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ , అమెరికా మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు సరఫరాకు గుండెకాయ వంటి 'హార్ముజ్ జలసంధి' దగ్గర ఇరాన్ తన పట్టు బిగించడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత భయాలు ముంచుకొచ్చాయి. అమెరికాకు మద్దతు తెలిపే దేశాల నౌకలను అడ్డుకుంటూ ఇరాన్ సృష్టించిన ప్రతిష్టంభనతో చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. అయితే, ఈ సంక్షోభ సమయంలో సౌదీ అరేబియా తన మేధస్సుతో ప్రపంచానికి సరికొత్త దారిని చూపింది.

అసలు ఏం జరుగుతోంది?

ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో దాదాపు 20 శాతం హార్ముజ్ జలసంధి గుండానే సాగుతుంది. ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం అంటే ప్రపంచ దేశాల మెడపై కత్తి పెట్టడమే. నౌకల రాకపోకలు ఆగిపోవడంతో అనేక దేశాలు చీకట్లోకి వెళ్లే పరిస్థితి తలెత్తింది. అమెరికా యుద్ధానికి తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించినప్పటికీ, ఇరాన్ తన పంతాన్ని వీడలేదు. ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య చమురు సరఫరాను పునరుద్ధరించడం అసాధ్యమని అందరూ భావిస్తున్న తరుణంలో సౌదీ అరేబియా తన మాస్టర్ ప్లాన్‌ను బయటకు తీసింది.

సౌదీ సంజీవని

హార్ముజ్ జలసంధికి ప్రత్యామ్నాయంగా సౌదీ అరేబియా తన ఈస్ట్-వెస్ట్ పైప్‌లైన్‌ను పూర్తిస్థాయిలో రంగంలోకి దించింది. పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి ఎర్ర సముద్రం తీరానికి చమురును తరలించే ఈ పైప్‌లైన్ ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఆశాకిరణంగా మారింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ పైప్‌లైన్ ఇప్పుడు తన గరిష్ట సామర్థ్యంతో పని చేస్తూ, రోజుకు 70 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును సురక్షితంగా రవాణా చేస్తోంది.

సక్సెస్ మంత్రం ఇదే

సౌదీ అరేబియా అనుసరిస్తున్న వ్యూహం అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో కూడుకున్నది.పర్షియన్ గల్ఫ్ తీరంలోని చమురు క్షేత్రాల నుండి క్రూడ్ ఆయిల్ నేరుగా పైప్‌లైన్ ద్వారా దేశం వెనుక భాగంలో ఉన్న యెంబు పోర్టుకు చేరుతోంది.ఈ పైప్‌లైన్ మార్గం ద్వారా నౌకలు ప్రమాదకరమైన హార్ముజ్ జలసంధిలోకి ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఎర్ర సముద్రంలోకి చేరుకుంటున్నాయి. యెంబు పోర్టు నుండి ఎర్ర సముద్రం మీదుగా ఐరోపా, అమెరికా , ఆసియా దేశాలకు చమురు ఎగుమతులు నిరాటంకంగా సాగుతున్నాయి.

సౌదీ అరేబియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కేవలం ఆ దేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసమే కాదు, గ్లోబల్ ఎకానమీ కుప్పకూలకుండా కాపాడే ఒక గొప్ప ముందడుగు. యుద్ధ తంత్రం కంటే వాణిజ్య తంత్రం శక్తివంతమైనదని సౌదీ నిరూపించింది. హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా, సౌదీ తన పైప్‌లైన్ ద్వారా ప్రపంచానికి ఇంధన భరోసాను కల్పిస్తోంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఈ సంక్షోభంలో సౌదీ అరేబియా ప్రపంచానికి ఎనర్జీ హీరోగా అవతరించింది.

