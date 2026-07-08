US-Iran War: అట్టుడుకుతున్న గల్ప్... ఎటు చూసినా సైరన్ మోతలే
గల్ఫ్ రీజియన్ మరోసారి ఉద్రిక్తతలతో అట్టుడుకుతున్నది. అమెరికా జరిపిన దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఆయిల్ సరఫరాకు మరోసారి అంతరాయం ఏర్పడింది.
US-Iran War: మధ్యప్రాచ్యం మరోసారి యుద్ధ మేఘాలతో అట్టుడుకుతోంది. అమెరికా మరియు ఇరాన్ దళాల మధ్య పరస్పర దాడులు, క్షిపణి వ్యూహాలతో అంతర్జాతీయంగా చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' ప్రాంతం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. ఇరాన్లోని దక్షిణ తీరప్రాంత లక్ష్యాలపై అమెరికా జరిపిన ఆకస్మిక వైమానిక దాడులు, దానికి ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు అమెరికాకు చెందిన అత్యాధునిక డ్రోన్ను కూల్చివేయడంతో గల్ఫ్ దేశాలలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.
పెరుగుతున్న దాడుల తీవ్రత
ఇరాన్ సైనిక ప్రధాన కార్యాలయం, స్థానిక నివేదికల ప్రకారం దక్షిణ ఇరాన్ పరిధిలోని కనీసం మూడు ప్రధాన వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలపై భారీ దాడులు జరిగాయి. హార్ముజ్ జలసంధికి అత్యంత సమీపంలో ఉండే ఖేష్మ్ ద్వీపంలో కనీసం 6 భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. సిరిక్ పోర్ట్లో 7 నుండి 9 వైమానిక దాడులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన పలువురిని మినాబ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇరాన్ ప్రధాన ఓడరేవు నగరమైన ఇక్కడ కనీసం 10 పేలుళ్లు సంభవించాయి. బందర్ అబ్బాస్ రేవులతో పాటు ఒక కీలక టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరిగాయి.
అంతర్జాతీయ దౌత్య విశ్లేషణ
అమెరికా చర్యలను పరస్పర అవగాహన ఒప్పందాల తీవ్ర ఉల్లంఘనగా ఇరాన్ అగ్ర దౌత్యవేత్త మొహమ్మద్ బగేర్ గాలిబాఫ్ అభివర్ణించారు. అమెరికా ఇరాన్ చమురుపై మళ్లీ ఆంక్షలు విధించడం, లెబనాన్పై దాడులకు మద్దతివ్వడం వంటి చర్యలను ఆయన ఎండగట్టారు. ఇరాన్ విప్లవాత్మక దళాల ప్రతినిధి హుస్సేన్ మొహబీ అధికారిక ప్రకటన చేస్తూ, బుషెహర్ ప్రాంతంలోని ఖోర్ముజ్ ఆకాశంలో ఇరాన్ ప్రాదేశిక సరిహద్దులను ఉల్లంఘించిన అమెరికాకు చెందిన MQ-9 రీపర్ డ్రోన్ను తమ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ విజయవంతంగా కూల్చివేసినట్లు ధృవీకరించారు. ఈ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం పొరుగున ఉన్న కువైట్ వంటి దేశాలపై తీవ్రంగా పడింది. కువైట్ అంతటా వైమానిక దాడుల సైరన్లు మోగడంతో ఆర్మీ రంగంలోకి దిగింది. తమ భూభాగంలోకి దూసుకొచ్చిన కొన్ని శత్రు క్షిపణులు, డ్రోన్లను కువైట్ ఆర్మీ గగనతలంలోనే అడ్డుకుని కూల్చివేసింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే
ఈ భీకర దాడుల నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఇరాన్ అంతర్గత మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. మరోవైపు ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని ఇమామ్ ఖొమేని విమానాశ్రయం నుండి విమాన సర్వీసులు స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 5 గంటల నుండి తిరిగి యథావిధిగా ప్రారంభమయ్యాయి. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలకు ఇరాన్ నిర్దేశించిన రూట్ మాత్రమే సురక్షితమని ఇరాన్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ దేశాల ఇంధన సరఫరాపై ఈ యుద్ధ వాతావరణం ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆందోళనకరమైన అంశంగా మారింది. పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నాయి అనుకునేలోగా ఇలా మొదటికి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.