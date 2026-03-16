Drones on Dubai Airport: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు.. యుఎఇపై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం.. దుబాయ్లో హై అలర్ట్
Drones on Dubai Airport: దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో డ్రోన్ దాడి జరగడంతో విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
Drones on Dubai Airport: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఇంధన ట్యాంకులపై డ్రోన్ దాడి జరగడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఈ దాడితో దుబాయ్ నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున దుబాయ్ ఎయిర్ఫీల్డ్ సమీపంలోని కీలక సౌకర్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్లు విరుచుకుపడ్డాయి.
విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉన్న ఇంధన ట్యాంక్పై ఒక డ్రోన్ పడటంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని దుబాయ్ అధికారులు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దుబాయ్ సివిల్ డిఫెన్స్ బృందాలు రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్డు, విమానాశ్రయ సొరంగాన్ని పోలీసులు మూసివేశారు. విమాన కార్యకలాపాల్లో అంతరాయం కలగడంతో ప్రయాణికులు తమ విమానయాన సంస్థలను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
యుఎఇపై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం
పశ్చిమాసియా సంక్షోభంలో భాగంగా ఇరాన్ ఇప్పటివరకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్పై 1,800 కి పైగా క్షిపణులు మరియు డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. ఆర్థిక కేంద్రమైన దుబాయ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న ఈ దాడులు ప్రాంతీయ భద్రతను ప్రమాదంలో పడేశాయి. విమానాశ్రయానికి సమీపంలో రెండు డ్రోన్లు కూలిపోవడంతో నలుగురు గాయపడినట్లు మీడియా కార్యాలయం ధృవీకరించింది. అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగానే ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాల్లోని చమురు కేంద్రాలు, ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది.
భారతీయుల అరెస్టు.. కఠిన హెచ్చరికలు
ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య సోషల్ మీడియాలో తప్పుదారి పట్టించే , కల్పిత కంటెంట్ ఉన్న వీడియోలను పోస్ట్ చేసినందుకు యుఎఇ అధికారులు 35 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇందులో 19 మంది భారతీయులు ఉండటం గమనార్హం. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారికి కనీసం ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష , 1,00,000 దిర్హామ్ల (సుమారు 22 లక్షల రూపాయలు) జరిమానా విధిస్తామని యుఎఇ అటార్నీ జనరల్ డాక్టర్ హమద్ సైఫ్ అల్ షంసీ హెచ్చరించారు.
ప్రాంతీయ భద్రతపై ఆందోళన
సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ , యుఎఇ అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ ఫోన్ కాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై చర్చించారు. జిసిసి దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగడం ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి తీవ్ర ముప్పు అని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు, ఇరాన్లోని ఇంధన గిడ్డంగులపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన బాంబు దాడులను ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి తీవ్రంగా ఖండించారు, దీనిని పర్యావరణ విధ్వంసంగా అభివర్ణించారు.
మొత్తానికి, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఈ యుద్ధ వాతావరణం పౌర మౌలిక సదుపాయాలను, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తోంది. సంయమనం పాటిస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, తమను తాము రక్షించుకునే హక్కు తమకుందని యుఎఇ స్పష్టం చేసింది.