Donald Trump: ట్రంప్ సంతకంతో అమెరికా కరెన్సీ.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న నిర్ణయం..

Donald Trump: అమెరికా డాలర్ పై త్వరలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం కనిపించబోతోంది. ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడి సంతకం డాలర్ పై కనిపించడం ఇదే తొలిసారి.

KVD Varma
Published on: 27 March 2026 5:48 PM IST
Donald Trump: అమెరికా డాలర్ పై త్వరలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం కనిపించబోతోంది
Donald Trump

Donald Trump: ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీ అయిన అమెరికన్ డాలర్ స్వరూపం మారగలదని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? లేదు కదా. అమెరికా చరిత్రలో ఒక కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. అది యావత్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కలకలం సృష్టించింది. గత 165 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఒక అభేద్యమైన సంప్రదాయానికి తెరదించుతూ, అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ ఇప్పుడు ఎవరూ ఊహించని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ వేసవి నుండి, మీరు ఒక అమెరికన్ డాలర్ నోటును చూసినప్పుడు, దానిపై ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా ఉన్న ఒక పేరు మీకు కనిపిస్తుంది – అదే డొనాల్డ్ ట్రంప్. అవును, 1861 తర్వాత అమెరికా చరిత్రలో ఒక అధికారంలో ఉన్న అధ్యక్షుడి సంతకం కరెన్సీ నోటుపై ముద్రించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న సంప్రదాయం ప్రకారం, నోట్లపై కేవలం యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ సంతకాలు మాత్రమే ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు లిన్ మలేర్బా (చివరి ట్రెజరర్) సంతకాల శకం ముగిసింది.

ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు?

అమెరికా స్వాతంత్య్రం పొంది 250 ఏళ్లు పూర్తి అవుతోంది. ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకారం, ట్రంప్ రెండవ పదవీకాలంలో అమెరికా సాధించిన ఆర్థిక పురోగతి ఒక చారిత్రాత్మక విజయం. ఈ విజయాన్ని శాశ్వతం చేయడానికి, జూన్ నుండి కొత్త $100 నోట్లను ముద్రించనున్నారు, వాటిపై ట్రంప్, స్కాట్ బెసెంట్ సంతకాలు ఉంటాయి.

ఆ నోటు మీద ట్రంప్ ఫోటో ఉంటుందా?

ఇక్కడే ఉంది అసలు సస్పెన్స్! అమెరికా చట్టం ప్రకారం, ఏ జీవించి ఉన్న వ్యక్తి ఫోటోను నాణెం లేదా నోటుపై ముద్రించకూడదు. అందువల్ల, ఫోటో ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అందుకే పాత ఫొట అలానే ఉంటుంది. కానీ 'అధికారిక సంతకం' మారుతుంది. 'ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్' అనే మాటలు అలాగే ఉంటాయి, కానీ సంతకం మారడంతో, ఈ నోట్లు ఇప్పుడు 'సేకరణ వస్తువులు'గా మారతాయి. బైడెన్ హయాంలోని పాత నోట్లు క్రమంగా చలామణి నుండి కనుమరుగవుతాయి. ట్రంప్ సంతకంతో ఉన్న కొత్త నోట్లు మార్కెట్‌ను శాసిస్తాయి. ఇది కేవలం ఆర్థిక మార్పు మాత్రమే కాదు, ఒక పెద్ద రాజకీయ సందేశం కూడా అని భావిస్తున్నారు .

భారతదేశంలో, దేశ గౌరవానికి, గుర్తింపుకు చిహ్నంగా మహాత్మా గాంధీ ఫోటోను కరెన్సీ నోట్లపై ముద్రిస్తారు. అదేవిధంగా, ట్రంప్ రెండవ పదవీకాలంలో అమెరికా సాధించిన ఆర్థిక విజయాలు దేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడతాయని యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ విశ్వసిస్తున్నారు. అందుకే అమెరికా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ట్రంప్ సంతకాన్ని కరెన్సీపై ముద్రించారు.

KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

