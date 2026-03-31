Donald Trump: మీ అవసరాలు మీరే చూసుకోండి..మిత్ర దేశాలకు ట్రంప్ షాక్
Donald Trump: ఇరాన్ తో యుద్ధంపై తనతో కలిసిరావడం లేదని మిత్ర దేశాలపై బెదిరింపులకు దిగారు డోనాల్డ్ ట్రంప్. బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ లను తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
Donald Trump: ఇరాన్ యుద్ధంలో తనకు సహకరించడం లేదని ఆగ్రహించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్, తన మిత్రదేశాలకు గట్టి సందేశం ఇచ్చారు. తమ భద్రత, అవసరాలకు వారే బాధ్యత వహించాలని ట్రంప్ అన్నారు. ఆయన తన మిత్రదేశాలకు రెండు సలహాలు ఇచ్చారు. మొదటిది, హోర్ముజ్ జలసంధి కారణంగా జెట్ ఇంధన కొరతను ఎదుర్కొంటున్న దేశాలు అమెరికా నుండి చమురును కొనుగోలు చేయవచ్చు, ఎందుకంటే అమెరికా వద్ద చమురు పుష్కలంగా ఉంది.
దీనికోసం ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా బ్రిటన్ను ప్రస్తావించారు. ఇరాన్పై జరిగిన ఆపరేషన్లో బ్రిటన్ పాల్గొనలేదని, కానీ ఇప్పుడు అది జెట్ ఇంధన కొరతను ఎదుర్కొంటోందని ఆయన అన్నారు.
రెండవ సలహాలో, ఎవరికి వారు ధైర్యం ప్రదర్శించాలని, అవసరమైతే హోర్ముజ్ జలసంధి వద్దకు వెళ్లి దానిపై స్వయంగా నియంత్రణ సాధించాలని ఆయన అన్నారు. "మీరు సొంతంగా పోరాడటం నేర్చుకోవాలి; అమెరికా ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండదు" అని ట్రంప్ అన్నారు.
ట్రంప్ ప్రకటన అర్థం ఏమిటి?
ట్రంప్ ప్రకటన ప్రకారం, భద్రత లేదా చమురు సరఫరా విషయంలో అయినా, మిత్రదేశాలు ఇకపై సొంతంగా ముందుకు రావాల్సి ఉంటుంది. గతంలో అమెరికాకు అండగా నిలవని దేశాల నుంచి అమెరికా దూరం కాగలదని ట్రంప్ స్పష్టంగా సంకేతం ఇచ్చారు. ఇరాన్ గణనీయంగా బలహీనపడిందని, యుద్ధంలో అత్యంత కష్టమైన దశ ముగిసిందని కూడా ట్రంప్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఇతర దేశాలు బాధ్యత వహించి, తమ చమురు అవసరాలను తామే తీర్చుకోవాలి.
ఫ్రాన్స్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ట్రంప్
ట్రంప్ ఫ్రాన్స్పై కూడా తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇజ్రాయెల్కు వెళ్లే మార్గంలో అమెరికా సైనిక విమానాలను తమ గగనతలం గుండా వెళ్లనివ్వడం లేదని ఆయన ఫ్రాన్స్పై ఆరోపణలు గుప్పించారు. దీనిని ట్రంప్ దుష్ప్రవర్తనగా అభివర్ణించారు. అమెరికా దీనిని గుర్తుంచుకుంటుందని అన్నారు.
మొత్తమ్మీద డోనాల్డ్ ట్రంప్ తన మిత్రదేశాలను కూడా బెదిరించడం మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆయా దేశాలు ఎలా స్పందిస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
అమెరికా యుద్ధనౌక యూఎస్ఎస్ ట్రిపోలిని యుద్ధ క్షేత్రంలో..
కాగా, ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అమెరికా తన యుద్ధనౌక యూఎస్ఎస్ ట్రిపోలిని హిందూ మహాసముద్రంలో మోహరించింది. యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకారం, ఈ నౌకలో సుమారు 1,800 మంది మెరైన్లు ఉన్నారు. యుఎస్ఎస్ ట్రిపోలి అనేది ఒక ఉభయచర దాడి నౌక, ఇది సైనికులు మరియు సైనిక పరికరాలతో భారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. నివేదికల ప్రకారం, అమెరికా కూడా మధ్యప్రాచ్యానికి అదనపు బలగాలను పంపుతూ, ఆ ప్రాంతంలో సైనిక కార్యకలాపాలను పెంచుతోంది. ఈ మోహరింపును, ఇరాన్పై జరగబోయే భూతల సైనిక చర్యకు సన్నాహకంగా భావిస్తున్నారు.