Donald Trump : తెలంగాణ సర్కార్ సూపర్ నిర్ణయం.. హైదరాబాదును ప్రశంసిస్తూ ట్రంప్ పోస్ట్
Donald Trump : హైదరాబాద్లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ సమీప రోడ్డుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ‘డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ’గా నామకరణం చేసింది. దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Donald Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశంలోని హైదరాబాద్ నగరంలో తన పేరు మీద ఒక రహదారికి నామకరణం చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సొంత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ అయిన ట్రూత్ సోషల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. భారతదేశంలో ఈ తరహా అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్న మొదటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తానేనంటూ ట్రంప్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఆయన ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఐటీ కారిడార్ లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ
హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలి-ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో కొత్తగా నిర్మించిన అమెరికా రాయబార కార్యాలయానికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రధాన రహదారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ అని పేరు పెట్టింది. అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ఈ రోడ్డు చుట్టుపక్కల మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్, విప్రో వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ అమెరికన్ టెక్నాలజీ దిగ్గజాల గ్లోబల్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. ఈ ఐటీ హబ్ లో అమెరికా అధ్యక్షుడి పేరు పెట్టడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వ్యాపార వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
భట్టి విక్రమార్క చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం
ఈ వారంలోనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ నామకరణానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క మరియు భారతదేశంలో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ సంయుక్తంగా ఈ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ పలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోను కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ, "భారత్ లోని హైదరాబాద్ లో నయా డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ.. ఈ గౌరవం పొందిన మొదటి అమెరికా అధ్యక్షుడు. థాంక్యూ" అని రాసుకొచ్చారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ వివరణ, ప్రాముఖ్యత
ఈ నామకరణంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ రోడ్డుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు పెట్టడం అనేది అమెరికా దేశంపై, ఆ దేశ అధ్యక్షుడిపై మనకున్న గౌరవానికి ప్రతీక అని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, పెట్టుబడుల రంగంలో హైదరాబాద్ నగరం పోషిస్తున్న కీలక పాత్రకు ఇది ఒక గుర్తింపు అని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ అడుగు రెండు దేశాల మధ్య వ్యాపార, సాంకేతిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల హబ్గా హైదరాబాద్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ వ్యూహాత్మక చర్య కేవలం గౌరవ సూచకం మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఒక ప్రతీకాత్మక చొరవ అని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఇప్పటికే అమెరికన్ కంపెనీలకు హోమ్ గ్రౌండ్ గా మారింది. ఇప్పుడు నేరుగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పేరునే ఐటీ కారిడార్ లోని రోడ్డుకు పెట్టడం వల్ల, గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లలో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ మరింత పెరగనుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అమెరికన్ స్టార్టప్లు, భారీ సంస్థలు భాగ్యనగరానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని పారిశ్రామిక వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.