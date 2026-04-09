Iran AI Peace Proposal: ఇరాన్ పంపిన 10 ప్రతిపాదనలను ఎవరు రాసారో తెలిస్తే షాకవుతారు
Iran AI Peace Proposal: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కొత్త చర్చలకు దారి తీస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ పంపిన శాంతి ప్రతిపాదనలపై అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనల్లో ఒకటి కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతో తయారైందని ఆయన చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు
వాన్స్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇరాన్ మొత్తం 10 పాయింట్లతో కూడిన శాంతి ప్రణాళికను మూడు వేర్వేరు ముసాయిదాలుగా అమెరికాకు పంపింది. మొదటి వెర్షన్ చదవడానికి సరిగ్గా ఉన్నప్పటికీ, లోతుగా పరిశీలిస్తే అది సహజమైన దౌత్య భాష కంటే యాంత్రికంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వాక్య నిర్మాణం, భావవ్యక్తీకరణ తీరు చూసినప్పుడు అది ‘చాట్బాట్’ సృష్టించినట్లు అనిపించిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.ఈ ముసాయిదాను అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ పరిశీలించిన వెంటనే తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. వారి అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ ప్రతిపాదనల్లో స్పష్టత లేకపోవడం, అమలు చేయగలిగే విధానం లేకపోవడం ప్రధాన లోపాలు.
అయితే రెండోసారి ఇరాన్ పంపిన ముసాయిదా కొంత మెరుగ్గా ఉందని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ వెర్షన్లో కొంత స్పష్టత, దౌత్య భాషలో మార్పులు కనిపించాయని చెప్పారు. కాల్పుల విరమణ ప్రకటన సమయంలో అమెరికా ఈ రెండో ముసాయిదాను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అంటే మొదటి ముసాయిదా పూర్తిగా విస్మరించబడగా, రెండోది మాత్రమే చర్చలకు ఆధారమైంది.
ఇక మూడో వెర్షన్ పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా ఉందని వాన్స్ విమర్శించారు. సోషల్ మీడియాలో బయటకు వచ్చిన ఈ ప్రతిపాదనలో ఇరాన్ పెట్టిన కొన్ని డిమాండ్లు అసహజంగా ఉన్నాయని, అవి చర్చల ప్రక్రియను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని షరతులు అమెరికా అంగీకరించలేనివిగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.
కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు
ఇదే సమయంలో మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కాల్పుల విరమణపై ప్రభావం చూపుతున్నాయనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై స్పందించిన వాన్స్, “లెబనాన్లో జరుగుతున్న సైనిక చర్యలకు ఈ ఒప్పందంతో సంబంధం లేదు” అని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ఈ అంశాన్ని కారణంగా చూపి శాంతి ప్రక్రియను దెబ్బతీయకూడదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇన్ని వివాదాల మధ్య కూడా చర్చలు ముందుకు సాగేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో తొలి దశ ప్రత్యక్ష చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశంలో అమెరికా తరఫున జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం పాల్గొనగా, ఇరాన్ తరఫున పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ గాలిబాఫ్ నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఇక ప్రపంచ రాజకీయాల్లో సాంకేతికత ప్రభావం ఎంతగా పెరిగిందో ఈ ఘటన స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. ఒక దేశం శాంతి ప్రతిపాదనల్లో కూడా ఏఐ వినియోగం ఉందని ఆరోపణలు రావడం ఇదే తొలిసారి. అయితే ఈ ఆరోపణలపై ఇరాన్ అధికారికంగా స్పందించలేదు.
మొత్తంగా చూసుకుంటే, ఈ పరిణామాలు కేవలం అమెరికా-ఇరాన్ సంబంధాలకే పరిమితం కావడం లేదు. ప్రపంచ దౌత్య వ్యవస్థలో కొత్త మార్పులకు సంకేతంగా మారుతున్నాయి. ఇక ముందున్న చర్చలు ఈ ఉద్రిక్తతలను తగ్గిస్తాయా… లేక మరింత పెంచుతాయా అనేది చూడాల్సి ఉంది. రెండు వారాల గడువును తొలగించి పశ్చిమాసియాలో శాశ్వతంగా శాంతి నెలకొనాలని ప్రపంచదేశాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.