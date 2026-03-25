Donald Trump: ఇరాన్పై యుద్ధం చేయాలని ట్రంప్కి 1987లోనే ఆలోచన వచ్చిందా.?
Donald Trump: అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తుతం ఇరాన్తో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఒక పాత సంఘటన మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం, అంటే 1987లో ట్రంప్ అమెరికా విదేశాంగ విధానాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ఒక పెద్ద ప్రకటన ఇచ్చారు. ఆ ప్రకటనలో ఆయన ఇరాన్, పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతం గురించి చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
1987లో $95,000 ఖర్చుతో ప్రకటన
1987లో ట్రంప్ మూడు ప్రముఖ అమెరికన్ పత్రికల్లో పూర్తి పేజీ ప్రకటన ఇచ్చారు. న్యూయార్క్ టైమ్స్, వాషింగ్టన్ పోస్ట్, బోస్టన్ గ్లోబ్ పత్రికల్లో ఈ ప్రకటన ప్రచురితమైంది. ఆ ప్రకటనకు మొత్తం ఖర్చు 94,801 డాలర్లు. అప్పట్లో ట్రంప్ వయస్సు 41 సంవత్సరాలు. అదే సమయంలో ఆయన మొదటిసారి అమెరికా అధ్యక్ష పదవిపై ఆసక్తి చూపిన కాలం కూడా అదే. ఈ ప్రకటనలో అమెరికా విదేశాంగ విధానం బలహీనంగా ఉందని ట్రంప్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.
గల్ఫ్ సంక్షోభంపై అమెరికా నాయకత్వాన్ని విమర్శించిన ట్రంప్
ఇరాన్–ఇరాక్ యుద్ధం కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ సమయంలో అమెరికా నౌకాదళం హార్ముజ్ జలసంధిలో చమురు ట్యాంకర్లకు రక్షణ కల్పిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ తన ప్రకటనలో తీవ్రంగా విమర్శించారు. అమెరికా యాజమాన్యంలో లేని నౌకలను, అమెరికాకు అవసరం లేని చమురును తీసుకెళ్తున్న నౌకలను రక్షించడం ఎందుకు అని ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు, ఈ చమురు ప్రధానంగా అమెరికా మిత్రదేశాలకు వెళ్తుందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
“అమెరికాను ఇతర దేశాలు ఉపయోగించుకుంటున్నాయి”
ఆ ప్రకటనలో ట్రంప్ మరో ముఖ్యమైన వ్యాఖ్య చేశారు. జపాన్ వంటి దేశాలు చాలా సంవత్సరాలుగా అమెరికాను ఉపయోగించుకుంటున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతోందని చెప్పారు. అమెరికా డబ్బు, సైనికులు ఇతర దేశాల ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ చమురు కేంద్రాలపై దాడి చేయాలన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్య
1988లో గార్డియన్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మరింత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా సైనికులు లేదా నౌకలపై దాడి జరిగితే, ఇరాన్లోని ఖార్గ్ దీవిలో ఉన్న చమురు కేంద్రాలపై దాడి చేస్తానని ఆయన చెప్పారు. అవసరమైతే ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటానని కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్లీ వెలుగులోకి రావడంతో ట్రంప్ ఇరాన్పై కఠిన వైఖరి అప్పుడే ఉన్నదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ట్రంప్ విధానానికి ఇప్పటికీ అదే ఆలోచన?
1988లో అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలన్న ట్రంప్ ప్రయత్నం తర్వాత నిలిచిపోయింది. అయితే ఆయన ఆలోచనలు మాత్రం మారలేదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అమెరికా శక్తిని ఇతర దేశాలు ఉపయోగించుకుంటే, దానికి సరైన ధర చెల్లించాలి లేదా అమెరికా తన శక్తిని మరింత కఠినంగా వినియోగించాలి అనే భావన ట్రంప్ రాజకీయాల్లో ఇప్పటికీ కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం, ఇరాన్ యుద్ధానికి ఖర్చు విషయంలో కూడా ట్రంప్ మిత్రదేశాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంటే అమెరికా మిత్రదేశాలు కూడా ఈ యుద్ధ ఖర్చును భరించాలని ఆయన కోరే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.