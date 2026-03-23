Crude Oil Price: ట్రంప్ ప్రకటనతో కుప్పకూలిన చమురు ధరలు.. మంగళవారం 'బుల్' రన్ ఖాయమేనా?
Crude Oil Price: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు గడువు పొడిగించడంతో అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.
అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకున్న అనూహ్య పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపిరి పోశాయి. ఇరాన్పై దాడుల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఐదు రోజుల పాటు గడువు పొడిగిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ముడి చమురు (Crude Oil) ధరలను భారీగా తగ్గించింది. ఈ ప్రభావంతో మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో పయనించడమే కాకుండా, రూపాయి విలువ కూడా పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ముడి చమురు ధరల్లో ..
ట్రంప్ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. గల్ఫ్ దేశాల బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర ఏకంగా 15 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు $91 వద్దకు చేరింది. ఒకానొక దశలో $107 వద్ద ఉన్న ధర, ఒక్క రోజులోనే భారీగా తగ్గడం గమనార్హం. మార్చి 9 నాటి గరిష్ట స్థాయి ($119.50)తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 23 శాతం తక్కువ. అమెరికా ముడి చమురు ధరలు కూడా 14 శాతం పడిపోయి బ్యారెల్కు $84.59 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. గత కొద్ది రోజులుగా మండుతున్న చమురు ధరలకు ఇది పెద్ద ఉపశమనంగా మారిందని మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ట్రంప్ చేసిన ఆ ప్రకటన ..
హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్కు ఇచ్చిన గడువును పెంచుతూ ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు. "రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు ఇరాన్లోని ఎటువంటి విద్యుత్ కేంద్రాలు లేదా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై అమెరికా దాడులు చేయదు. ఇరు దేశాల మధ్య అర్థవంతమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి, ఇవి యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపగలవు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా గడువు పొడిగించడంపై ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ స్పందిస్తూ.. తమ హెచ్చరికల నేపథ్యంలోనే అమెరికా వెనక్కి తగ్గిందని ఒక గ్రాఫిక్ను ప్రదర్శించింది. అయితే, చర్చల వివరాలపై ఇరాన్ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ధృవీకరణ ఇవ్వలేదు.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల దిగుమతి ఖర్చులు తగ్గి ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెయింట్స్, టైర్ల కంపెనీలు, ఏవియేషన్, లాజిస్టిక్స్ రంగాల షేర్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. డాలర్ల అవసరం తగ్గడంతో రూపాయి విలువ మెరుగుపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 'బ్లాక్ మండే' పతనం తర్వాత, మంగళవారం మార్కెట్లు 'గ్రీన్'లో ప్రారంభం కావడం దాదాపు ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.