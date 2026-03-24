Vijayawada: పేదల ఇళ్ల కోసం 'ఎర్రజెండా' పోరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సిపిఐ భారీ ఆందోళనలు
అమరావతి: రాష్ట్రంలో పేదల గృహ సమస్య మళ్లీ రాజకీయ, సామాజిక చర్చలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (సిపిఐ) ఆధ్వర్యంలో నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఇందుకు నిదర్శనం. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు, గృహ నిర్మాణ సదుపాయాల కల్పనలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్లు, ఆర్డీవో, తాసిల్దార్ కార్యాలయాల వద్ద సిపిఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున చేరి తమ వినతిపత్రాలను సమర్పించారు. పేదల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, వారి హక్కుల కోసం పోరాటాన్ని బలోపేతం చేయడం ఈ ఆందోళన ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రజల నుంచి కూడా గణనీయమైన మద్దతు లభించడం విశేషం.
సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గజ్జల ఈశ్వరయ్య విజయవాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపులో ఆలస్యం జరుగుతోందని, ఇది వారి జీవన ప్రమాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం 2 సెంట్లు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు చొప్పున ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
అదేవిధంగా, ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి కనీసం రూ.5 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆయన సూచించారు. ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న పథకాల ద్వారా లబ్ధిదారులు ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయడం కష్టమవుతోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. గృహ నిర్మాణానికి సరిపడ నిధులు లేకపోవడం వల్ల అనేక పేద కుటుంబాలు మధ్యలోనే పనులు నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు.
ఇంకా, టిడ్కో ఇళ్ల అంశంపై కూడా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. పండుగలు, ఇతర కార్యక్రమాల పేరుతో కాలయాపన చేయకుండా, ఇప్పటికే నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్లను వెంటనే లబ్ధిదారులకు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటించాలని కోరారు.
పేదల సంక్షేమానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై కూడా సిపిఐ తన డిమాండ్లను వెల్లడించింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డులు, సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లు తక్షణమే మంజూరు చేయాలని గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల అమలులో పారదర్శకత పాటించాలని, నిజమైన లబ్ధిదారులకు న్యాయం చేయాలని ఆయన అన్నారు.
ఈ ఆందోళన ద్వారా సిపిఐ పేదల గృహ హక్కులను ప్రధాన అజెండాగా తీసుకుని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చూస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఉధృతం అయ్యే అవకాశముందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. పేదల గృహ సమస్యపై ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి..