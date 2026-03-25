Countries Without Army: ప్రపంచంలో సొంత సైన్యం లేని దేశాలివే.. మరి వాటి రక్షణ పరిస్థితి ఏంటంటే.?
Countries Without Army: ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు తమ భద్రత కోసం భారీ సైన్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. సరిహద్దులను రక్షించడం, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడటం కోసం సైన్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలకు మాత్రం స్థిరమైన సైన్యం లేదనే విషయం మీకు తెలుసా.?
సైన్యం లేని దేశాలు ఎలా భద్రత పొందుతున్నాయి?
సైన్యం లేకపోయినా కొన్ని దేశాలు తమ భద్రత కోసం ఇతర శక్తివంతమైన దేశాలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటాయి. ఈ రక్షణ ఒప్పందాల ద్వారా పెద్ద దేశాలు చిన్న దేశాల భద్రత బాధ్యత తీసుకుంటాయి. ఉదాహరణకు మోనాకో దేశానికి రక్షణ బాధ్యత ఫ్రాన్స్ తీసుకుంటుంది. అలాగే భూటాన్ చాలా కాలంగా భారత్తో సన్నిహిత రక్షణ సహకారం కొనసాగిస్తోంది. ఈ విధంగా పెద్ద దేశాలతో భాగస్వామ్యం ద్వారా భద్రతను పొందుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ రక్షణ కూటముల్లో చేరడం
కొన్ని దేశాలు రక్షణ కోసం అంతర్జాతీయ కూటముల్లో చేరుతాయి. దీనివల్ల ఆ కూటమిలోని ఇతర దేశాలు కూడా వారి భద్రతకు సహకరిస్తాయి. ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ ఐస్లాండ్. ఈ దేశానికి స్థిరమైన సైన్యం లేదు. అయినప్పటికీ ఇది నాటో (NATO) అనే అంతర్జాతీయ రక్షణ కూటమిలో సభ్యదేశం. నాటో నియమాల ప్రకారం ఒక సభ్యదేశంపై దాడి జరిగితే అది మొత్తం కూటమిపై దాడిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల ఇతర దేశాలు కలిసి రక్షణ అందిస్తాయి.
పెద్ద దేశాలపై రక్షణ బాధ్యత అప్పగించడం
కొన్ని ద్వీప దేశాలు తమ రక్షణ బాధ్యతను పూర్తిగా శక్తివంతమైన దేశాలకు అప్పగిస్తాయి. ప్రత్యేక ఒప్పందాల ద్వారా ఇది అమలు చేస్తారు. ఉదాహరణకు మైక్రోనేషియా, పలావు, మార్షల్ దీవులు వంటి దేశాలు అమెరికాతో “కాంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ అసోసియేషన్” అనే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం అమెరికా ఈ దేశాల రక్షణ బాధ్యతను తీసుకుంటుంది. అవసరమైతే అక్కడ సైనిక స్థావరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసే హక్కు అమెరికాకు ఉంటుంది.
పోలీసులపై ఆధారపడటం
సైన్యం లేకపోయినా కొన్ని దేశాలు శిక్షణ పొందిన పోలీసు దళాలు లేదా పారా మిలిటరీ బలగాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఇవి దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ప్రమాదాలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు కోస్టా రికా 1949లో తన సైన్యాన్ని రద్దు చేసింది. ప్రస్తుతం అక్కడ “పబ్లిక్ ఫోర్స్” అనే భద్రతా సంస్థ పనిచేస్తోంది. ఇది ప్రధానంగా పోలీసు వ్యవస్థ అయినప్పటికీ సరిహద్దు భద్రత, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు కూడా నిర్వహిస్తుంది.
సైన్యం రద్దు చేసి అభివృద్ధిపై దృష్టి
కొన్ని దేశాలు కావాలనే రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా తమ సైన్యాన్ని రద్దు చేశాయి. దీని వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం సైనిక తిరుగుబాట్లు లేదా నియంతృత్వ పాలనలను నివారించడం. కోస్టా రికా, పనామా ఈ విషయంలో మంచి ఉదాహరణలు. సైన్యంపై భారీ ఖర్చు చేయకుండా ఆ నిధులను విద్య, ఆరోగ్యం, సామాజిక అభివృద్ధి కోసం వినియోగించాయి. మొత్తానికి సైన్యం లేకున్నా ఈ దేశాలు రక్షణ ఒప్పందాలు, అంతర్జాతీయ కూటములు, శిక్షణ పొందిన భద్రతా దళాలు, బలమైన దౌత్య సంబంధాల ద్వారా తమ భద్రతను కాపాడుకుంటున్నాయి.