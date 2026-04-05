Home అంతర్జాతీయంChina: ఇరాన్‌కు చైనా రహస్య సహాయం!

China Secretly Assists Iran: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కొనసాగుతున్న సందర్భంలో చైనా రహస్యంగా ఇరాన్‌కు సహకరిస్తున్నట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

Srinivas Rao
Published on: 5 April 2026 6:41 PM IST
China Secretly Assists Iran in West Asia Conflict
X

పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కొనసాగుతున్న సందర్భంలో చైనా రహస్యంగా ఇరాన్‌కు సహకరిస్తున్నట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అమెరికా సైన్యపు మోహరింపులు, ఆయుధ నిల్వలు, విమానవాహక నౌకల కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి చైనా ఏఐ, ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ఫ్లైట్ ట్రాకర్లు వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నది. ఈ పరిణామాలు అంతర్జాతీయ భద్రతపై ముప్పును పెంచుతున్నాయి.

రహస్య సహాయం

పశ్చిమాసియాలో ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతల మధ్య, చైనా రహస్యంగా ఇరాన్‌కు సహకరిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు వెల్లడించాయి. అమెరికా సైన్యపు మోహరింపులు, ఆయుధ నిల్వలు, యుద్ధ విమానాలు, విమానవాహక నౌకల కదలికలు, సైనిక స్థావరాలను గమనించడానికి చైనా టెక్ కంపెనీలు ఏఐ (AI) ఆధారిత టూల్స్, ఓపెన్‌ సోర్స్ డేటాను వినియోగిస్తున్నాయని తెలుస్తోంది.

ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ఫ్లైట్ ట్రాకర్లు వినియోగం

చైనా బహిరంగంగా రెండు పక్షాలకు శాంతి సూచనలు చేస్తూనే, రహస్యంగా ఇరాన్‌కు సహాయం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో ప్రైవేట్ కంపెనీల సహాయంతో బహిరంగ ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ఫ్లైట్ ట్రాకర్లు, నౌకా రవాణా సమాచారం, కృత్రిమ మేధను (AI) వినియోగించి అమెరికా సైన్యాన్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఈ సమాచారం చైనా సైనిక ఉన్నతాధికారులకు చేరుస్తున్నట్లు నివేదికల్లో పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచ భద్రతపై ముప్పు

నిఘా నిపుణులు చెబుతున్నట్లే, ఈ నిఘా టూల్స్ ద్వారా ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా విమానాల కమ్యూనికేషన్ విశ్లేషణ, భారీ సైనిక కదలికలపై పర్యవేక్షణ చేయగలరు. ప్రైవేట్ రంగంలోని జియోస్పేషియల్ విశ్లేషణ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల, ఈ ముప్పు కేవలం అమెరికా ప్రభుత్వానికి కాకుండా ప్రపంచ దేశాలకు కూడా ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గతంలో ఈ సమాచారం ప్రభుత్వాలకు మాత్రమే అందుతుండగా, ఇప్పుడు ఏఐ ఆధారంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకూ లభించడం భవిష్యత్తు భద్రతపై సవాలు సృష్టిస్తోంది.

భవిష్యత్తు దిశ

ప్రపంచ దేశాలు, ప్రత్యేకంగా అమెరికా, ఈ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి వ్యూహాలను పరిశీలిస్తున్నాయి. ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ ఆధారిత నిఘా సాధనాలు భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ రాజకీయ, సైనిక సౌందర్యాలను మళ్లీ రూపకల్పన చేస్తాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ChinaIranAI TechnologyUS militaryWest Asia conflictsatellite imageryflight trackers
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X