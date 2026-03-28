Burj Khalifa : బుర్జ్ ఖలీఫాను ఢీకొట్టిన భారీ పిడుగు... తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

Burj Khalifa: తాజాగా దుబాయ్‌లో కురిసిన భారీ వర్షాల సమయంలో తీసిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

Naresh.k
Published on: 28 March 2026 9:14 AM IST
Dubai: దుబాయ్.. అనగానే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది ఆకాశాన్ని తాకే 'బుర్జ్ ఖలీఫా'. 2,272 అడుగుల ఎత్తుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనంగా రికార్డు సృష్టించిన ఈ కట్టడం, తాజాగా ప్రకృతి ప్రకోపానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. యూఏఈ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన తుఫానుల కారణంగా గురువారం రాత్రి బుర్జ్ ఖలీఫాపై భారీ పిడుగు పడింది. ఆకాశం నుంచి నేరుగా భవనం అగ్రభాగాన్ని పిడుగు ఢీకొట్టిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఆ మెరుపులు, ఆ శబ్దం చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పొడిచినా.. నెటిజన్లు మాత్రం ప్రకృతి అందం అంటే ఇదే అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఇంతటి భారీ పిడుగు పడినా ఆ భవనానికి కనీసం చిన్న గీత కూడా పడలేదు. అసలు అంత ఎత్తైన భవనం తనను తాను ఎలా రక్షించుకుంటుందో తెలుసా?

ఆకాశం నుంచి పడే అగ్నికీలల నుంచి రక్షణ ఎలా?

సాధారణంగా ఎత్తైన భవనాలపై పిడుగులు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బుర్జ్ ఖలీఫా విషయంలో ఇంజనీర్లు ముందే ఊహించి అత్యంత శక్తివంతమైన 'లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్'ను ఏర్పాటు చేశారు.

లైట్నింగ్ రాడ్: భవనం యొక్క చిట్టచివరి భాగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన రాడ్‌ను అమర్చారు. తుఫాను సమయంలో మేఘాల నుంచి వచ్చే విద్యుత్ శక్తిని (పిడుగును) ఈ రాడ్ తన వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది. దీనివల్ల పిడుగు భవనంపై మరెక్కడా పడకుండా, నేరుగా ఆ రాడ్‌నే తాకుతుంది.

బలమైన ఉక్కు చట్రం: భవన నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన టన్నుల కొద్దీ ఉక్కు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. ఇది విద్యుత్తును తన గుండా వేగంగా ప్రవహింపజేస్తుంది.

గ్రౌండింగ్ సిస్టమ్ : రాడ్ ఆకర్షించిన ఆ భారీ విద్యుత్ శక్తిని భవనం లోపలికి లేదా ప్రజలు ఉన్న గదుల్లోకి వెళ్లకుండా, ప్రత్యేకమైన వైర్ల ద్వారా నేరుగా భూమిలోకి పంపుతారు. ఈ వ్యవస్థ ఎంత పటిష్టంగా ఉంటుందంటే.. ఒకేసారి వందల సంఖ్యలో పిడుగులు పడినా బుర్జ్ ఖలీఫా తట్టుకోగలదు.




ప్రకృతికైనా.. యుద్ధానికైనా తలవంచని కట్టడం

ఇటీవల మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, క్షిపణి దాడుల భయాల నడుమ కూడా బుర్జ్ ఖలీఫా చెక్కుచెదరకుండా నిలబడింది. ఇప్పుడు ప్రకృతి ప్రకోపాన్ని కూడా అంతే ధీటుగా ఎదుర్కొని నేను అజేయుడిని అని చాటిచెప్పింది. ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత వల్లే భవనంలోని వేలాది మంది ప్రజలు, అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే లిఫ్టులు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బుర్జ్ ఖలీఫా కేవలం ఒక సిమెంట్ కట్టడం మాత్రమే కాదు.. అది మానవ మేధస్సుకు, అత్యాధునిక ఇంజనీరింగ్ అద్భుతానికి నిదర్శనం. ఆకాశం నుంచి నిప్పులు కురిసినా, భూమి కంపించినా ఈ మహాద్భుతం గంభీరంగా నిలబడే ఉంటుంది.




