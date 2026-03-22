British Airways: బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానంలో మహిళ మృతి: 13 గంటల పాటు బాడీ విమానంలోనే
British Airways: హాంకాంగ్ నుండి లండన్ వెళ్తున్న విమానంలో మహిళా ప్రయాణికురాలు మరణించింది. 13 గంటల ప్రయాణం ముగిసే వరకు మృతదేహాన్ని విమానంలోనే ఉంచారు.
British Airways: బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు, విమానం టేకాఫ్ అయిన సుమారు గంట తర్వాత మరణించింది. ఆమె మృతదేహం 13 గంటల పాటు విమానంలోనే ఉండిపోయింది. మృతదేహాన్ని విమానం వెనుక భాగంలో, నేల వేడిగా ఉండే చోట ఉంచారు. దీనివల్ల క్రమంగా దుర్వాసన వ్యాపించి, వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగింది.
ఈ సంఘటన హాంకాంగ్ నుంచి లండన్కు వెళ్తున్న విమానంలో జరిగింది. మృతురాలి వయస్సు 60 ఏళ్లలోపు ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం సాధారణంగా ఇటువంటి పరిస్థితిని అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణించరు కాబట్టి, పైలట్ విమానాన్ని రద్దు చేయడం లేదా వెనక్కి తిప్పడం కాకుండా లండన్కు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
మృతదేహాన్ని దుప్పటిలో చుట్టి వంటగదిలో ఉంచారు..
సిబ్బంది మొదట మృతదేహాన్ని టాయిలెట్లో పెట్టాలని భావించారు, కానీ తరువాత దానిని ఒక దుప్పటిలో చుట్టి గ్యాలీలో ఉంచారు. గ్యాలీ అనేది విమానంలో సిబ్బంది ఆహారం, పానీయాలు తయారుచేసి, సామాను నిల్వ చేసే భాగం.
ఇక్కడే ప్రయాణికులకు ఆహారం, నీరు, టీ,కాఫీ అందిస్తారు. సాధారణంగా, ఇది విమానం ముందు లేదా వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. లండన్కు చేరుకున్న తర్వాత, పోలీసులు వచ్చి సోదాలు నిర్వహించి, ప్రయాణికులను సుమారు 45 నిమిషాల పాటు వారి సీట్లలోనే కూర్చోబెట్టారు.
అన్ని నిబంధనలను సరిగ్గా పాటించామని, ఆ మహిళ కుటుంబానికి తమ సానుభూతి ఉందని బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానయాన సంస్థ తెలిపింది.
విమానంలో ఎవరైనా చనిపోతే ఏమవుతుంది?
విమాన ప్రయాణంలో ప్రయాణికుడు మరణించినప్పుడు విమానయాన సంస్థలు అంతర్జాతీయ విమాన రవాణా సంఘం (IATA) మార్గదర్శకాల ఆధారంగా నిర్దిష్ట నియమాలను పాటిస్తాయి.
విమాన సిబ్బంది మొదట ప్రయాణికుడిని బ్రతికించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సీపీఆర్ చేస్తారు,, విమానంలో డాక్టర్ ఎవరైనా ఉంటే, వారి సహాయం కోరతారు. ఆ తర్వాత పైలట్కు సమాచారం అందిస్తారు.
ఆ తర్వాత విమాన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేయాలో లేక కొనసాగించాలో పైలట్ నిర్ణయిస్తాడు. ప్రతి సంఘటనను అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణించరు. కాబట్టి, సాధారణంగా విమానాలను వాటి గమ్యస్థానానికి కొనసాగిస్తారు.
ప్రయాణికుడు మరణిస్తే, మృతదేహాన్ని దుప్పటితో లేదా బాడీ బ్యాగ్తో కప్పుతారు. ఆ తర్వాత దానిని ఖాళీ సీటులో లేదా వెనుక గ్యాలీలో ఉంచుతారు. ఒకవేళ సీటు అందుబాటులో లేకపోతే, మృతదేహాన్ని వారు ప్రయాణిస్తున్న సీటుపైనే ఉంచవచ్చు.
సిబ్బంది మిగిలిన ప్రయాణీకులు వీలైనంత సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. విమానం దిగడానికి ముందే విమానాశ్రయానికి తెలియజేస్తారు. తద్వారా వైద్య బృందాలు, పోలీసులు సిద్ధంగా ఉంటారు. విమానం దిగిన తర్వాత, అవసరమైన తనిఖీలు, ప్రక్రియలు పూర్తి చేస్తారు.
పరిహారం ఇస్తారా?
విమాన ప్రయాణంలో ప్రయాణికుడి మరణానికి విమానయాన సంస్థలు ఎల్లప్పుడూ పరిహారం అందించవు. విమానయాన సంస్థ తప్పు లేదా నిర్లక్ష్యం రుజువైతేనే పరిహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
నిబంధనల ప్రకారం, ప్రయాణీకునికి తక్షణ సహాయం అందించాల్సిన బాధ్యత విమానయాన సంస్థపై ఉంటుంది. ఇందులో వైద్య సహాయం అందించడం, సీపీఆర్ చేయడం, అవసరమైతే వైద్య సహాయం కోరడం వంటివి ఉంటాయి. విమానయాన సంస్థ ఇవన్నీ సరిగ్గా చేస్తే, దానిని దోషిగా పరిగణించరు.
IATA ప్రకారం, గుండెపోటు వంటి సహజ కారణాల వల్ల ప్రయాణికుడు మరణిస్తే, నష్టపరిహారం అందించాల్సిన బాధ్యత విమానయాన సంస్థపై ఉండదు. అయితే, విమానయాన సంస్థ సకాలంలో సహాయం అందించలేదని లేదా నిబంధనలను పాటించలేదని రుజువైతే, దానిని బాధ్యురాలిగా పరిగణించి నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి రావచ్చు.
విమానంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ఎప్పుడు పరిగణిస్తారు?
విమాన ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సమస్యను అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణించరు. విమానయాన నిబంధనల ప్రకారం, విమానం, ప్రయాణికులు లేదా సిబ్బంది ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటిస్తారు.
ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) వంటి విమానయాన అధికారుచెబుతున్న దాని ప్రకారం, అటువంటి పరిస్థితిలో పైలట్ అత్యవసర పరిస్థితి గురించి తెలియజేయడానికి, తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి "మేడే మెడ్" లేదా "పెన్ పెన్" కాల్ చేస్తాడు.
విమానానికి మంటలు అంటుకున్నప్పుడు లేదా పొగతో నిండిపోయినప్పుడు అత్యంత తీవ్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అటువంటి సందర్భాలలో, సమీపంలోని విమానాశ్రయంలో వెంటనే విమానాన్ని దించుతారు. అంతేకాకుండా, ఇంజిన్ పనిచేయకపోవడం, క్యాబిన్ పీడనం తగ్గడం లేదా ఇంధనం తక్కువగా ఉండటం వంటివి కూడా త్వరితగతిన ల్యాండింగ్ చేయాల్సిన అత్యవసర పరిస్థితులుగా పరిగణిస్తారు.
గుండెపోటు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు, ప్రయాణీకుడికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందించేందుకు వీలుగా విమానాలను దారి మళ్లించవచ్చు. ప్రతికూల వాతావరణం లేదా భద్రతాపరమైన ముప్పు (బాంబు బెదిరింపు వంటివి) ఉన్నప్పుడు కూడా, పైలట్ విమానాన్ని సమీప విమానాశ్రయానికి మళ్లించవచ్చు.
అయితే, ప్రతి వైద్య సమస్యకు లేదా సంఘటనకు విమానాన్ని వెంటనే కిందకు దించాల్సిన అవసరం లేదు. స్వల్ప అనారోగ్యం లేదా ప్రయాణికుడి మరణం వంటి సందర్భాలలో, విమానాన్ని తరచుగా దాని గమ్యస్థానానికి కొనసాగిస్తారు.