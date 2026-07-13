Fire Accident : పబ్లో అర్ధరాత్రి ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకుని 27 మంది సజీవదహనం
Fire Accident : థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లోని ఒక పబ్లో అర్ధరాత్రి వేళ ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
Fire Accident : థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో అత్యంత విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఉన్న ఒక పబ్లో అర్ధరాత్రి వేళ అకస్మాత్తుగా భయంకరమైన అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 27 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత పబ్లో వినోద కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ మంటలు అంటుకున్నాయని సహాయక సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న వారు ఆన్లైన్లో షేర్ చేసిన వీడియో దృశ్యాలు అత్యంత భీతావహంగా ఉన్నాయి. పబ్ ఫ్రంట్ డోర్ గుండా భారీగా అగ్నికీలలు ఎగసిపడటం, ఆకాశమంతా దట్టమైన నల్లటి పొగ అలుముకోవడం ఆ వీడియోలలో కనిపించింది. మంటల ఉధృతిని చూసి లోపల ఉన్న జనం ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి భయంతో అటు ఇటు పరుగులు తీశారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న థాయ్లాండ్ ప్రధాని
ఈ భయంకర ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే థాయ్లాండ్ ప్రధానమంత్రి అనుతిన్ చర్న్విరాకుల్ స్వయంగా ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ అందుతున్న సహాయక చర్యలను ఆయన పరిశీలించి, మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 27 మంది మరణించారని ఆయన అధికారికంగా ధృవీకరించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మరికొంతమందిని రెస్క్యూ టీమ్స్ సాయంతో అత్యవసర చికిత్స కోసం స్థానిక ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ పబ్లో అసలు మంటలు ఎలా అంటుకున్నాయనే దానికి సంబంధించిన కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదని, దీనిపై ఉన్నతాధికారుల ఆధ్వర్యంలో పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరుగుతోందని ప్రధానమంత్రి వెల్లడించారు.
అరగంట పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపు చేసిన ఫైర్ బ్రిగేడ్
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్ ఇంజన్లతో రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ బ్రిగేడ్ సిబ్బంది.. ప్రాణాలకు తెగించి మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. దాదాపు అరగంట పాటు కఠినంగా శ్రమించిన తర్వాత మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకురాగలిగారు. ప్రమాదం ముగిసిన తర్వాత పబ్ లోపలి భాగాలకు సంబంధించిన ఫోటోలు హృదయవిదారకంగా మారాయి. పబ్లో ఉన్న టేబుళ్లు, కుర్చీలు, విలువైన డెకరేషన్ వస్తువులన్నీ పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి. పబ్ లోపలి భాగం మొత్తం తీవ్రంగా దెబ్బతిని, అస్థిపంజరంలా కనిపించింది.
A fire tore through a restaurant in Bangkok's Chom Phon area of Chatuchak, Thailand, killing at least 29. pic.twitter.com/p2NTGrK1jp— Open Source Intel (@Osint613) July 12, 2026
థాయ్లాండ్ను వెంటాడుతున్న పబ్ ప్రమాదాలు
థాయ్లాండ్ దేశంలో నైట్క్లబ్లు, పబ్లలో ఇలాంటి అగ్నిప్రమాదాలు జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా ఇటువంటి నిర్లక్ష్యపు ప్రమాదాలు ఎంతోమంది అమాయకుల ప్రాణాలను బలితీసుకున్నాయి. గతేడాది 2022లో థాయ్లాండ్ తూర్పు ప్రాంతంలోని ఒక మ్యూజిక్ పబ్లో మంటలు చెలరేగి 14 మంది మరణించారు. అంతకంటే ముందు ఒక దశాబ్దం క్రితం జనవరి 1, 2009 నాడు బ్యాంకాక్లోని ప్రముఖ సాంతికా నైట్క్లబ్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటుండగా భారీ ప్రమాదం జరిగింది. క్లబ్ లోపల ఇండోర్ బాణసంచా కాల్చడం వల్ల అంటుకున్న మంటలకు ఏకంగా 66 మంది సజీవదహనమయ్యారు. ఆ ప్రమాదంలో 200 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహాలో బ్యాంకాక్లో 27 మంది మృతి చెందడం స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.