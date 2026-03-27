Balen Shah: నేపాల్ ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణస్వీకారం
Balen Shah: నేపాల్ లో బాలేంద్ర షా ప్రధాన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నేపాల్ చరిత్రలో అత్యంత చిన్న వయసు ప్రధాన మంత్రి ఆయనే.
Balen Shah: బాలేంద్ర (బాలెన్) షా శుక్రవారం నేపాల్ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 35 ఏళ్ల వయసులో, బాలెన్ దేశంలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం, ఆయన తన తొలి సందేశాన్ని ఒక ర్యాప్ పాట రూపంలో విడుదల చేశారు. అందులో ఆయన అవినీతి, వ్యవస్థాగత మార్పు, యువత వంటి అంశాలను ప్రస్తావించారు. మార్చి 5న జరిగిన ఎన్నికల్లో బాలెన్ పార్టీ రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పి) విజయం సాధించింది. దేశ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు యువత చేతుల్లో ఉందని, కొత్త ప్రభుత్వం అవినీతిని నిర్మూలిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు తాత్కాలిక ప్రధాన మంత్రి సుశీల కర్కి అన్నారు.
మంత్రివర్గం కూడా..
కొత్త ప్రభుత్వ మంత్రివర్గ ఏర్పాటు కూడా ప్రారంభమైంది. దేశ అంతర్గత భద్రత, శాంతిభద్రతల బాధ్యతలు చూసుకునేందుకు సుధాన్ గురుంగ్ హోం మంత్రిగా నియమితులయ్యారు. నేపాల్ దౌత్య, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను చూసుకునేందుకు శిశిర్ ఖనాల్ విదేశాంగ మంత్రిగా నియమితులయ్యారు.
మధేసి ప్రాంతం నుండి దేశానికి తొలి ప్రధాని
బాలెన్ గతంలో కాఠ్మండు మేయర్గా పనిచేశారు. ఆయన గత ఏడాది డిసెంబర్లో ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి, రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీలో చేరారు. బాలెన్ మధేష్ ప్రాంతం నుండి మొదటి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. మధేష్ ప్రాంతం అనేది నేపాల్ దేశంలోని దక్షిణ భాగంలో భారతదేశ సరిహద్దు వెంట విస్తరించి ఉన్న ఒక ప్రాంతం. దీనిని టెరాయ్ ప్రాంతం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ నివసించే ప్రజలను మధేసీలు అని పిలుస్తారు.
ప్రాతినిధ్యం, గుర్తింపు విషయాలలో నేపాల్ రాజకీయాలలో ఈ ప్రాంతం చాలా కాలంగా వార్తలలో ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో, రాజకీయ సమతుల్యత దృష్ట్యా బాలెన్ ప్రధానమంత్రి కావడం కూడా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తున్నారు.
బాలెన్ షా పార్టీ మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ
నేపాల్లో సాధారణంగా సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి. ఇందులో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పార్టీలు మెజారిటీని కలిగి ఉంటాయి. నేపాల్లో గతంలో జరిగిన ఎన్నికలలో నేపాలీ కాంగ్రెస్, నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (యునైటెడ్ మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) మధ్య ప్రాథమిక పోటీ జరిగింది.
కానీ ఈసారి పరిస్థితి మారింది. రవి లమిచానే నాయకత్వంలోని రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పి) సొంతంగా మెజారిటీ సాధించింది. 2022 జాతీయ ఎన్నికలలో ఆర్ఎస్పి నాలుగవ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈసారి, ఆర్ఎస్పి 275 స్థానాలకు గాను 182 స్థానాలను గెలుచుకుంది.