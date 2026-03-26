LPG Crisis India: కష్టకాలంలో ఇండియాను ఆదుకున్న చిన్న దేశం..ఇంధన కష్టాలకు చెక్!

Home అంతర్జాతీయంLPG Crisis India: కష్టకాలంలో ఇండియాను ఆదుకున్న చిన్న దేశం..ఇంధన కష్టాలకు చెక్!

LPG Crisis India: పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల భారత్‌లో తలెత్తిన తీవ్రమైన గ్యాస్ కొరతను తీర్చడానికి అర్జెంటీనా ముందుకు వచ్చింది.

Naresh.k
Published on: 26 March 2026 11:01 AM IST
X

Argentina: ప్రపంచం ఒకవైపు యుద్ధ జ్వాలలతో అట్టుడుకుతోంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచ దేశాల ఇంధన భద్రతను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. భారత్ వంటి భారీ జనాభా ఉన్న దేశానికి ఎల్పీజీ సరఫరా ప్రాణాధారం. కానీ, యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి, దేశవ్యాప్తంగా హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు మూతపడే దుస్థితి వచ్చింది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఊహించని విధంగా దక్షిణ అమెరికా దేశం 'అర్జెంటీనా' భారత్‌కు ఆపద్బాంధవుడిలా నిలిచింది.

నిర్జీవమైన కిచెన్లు.. నిశ్శబ్దమైన హోటళ్లు

గత కొన్ని నెలలుగా పశ్చిమాసియాలో సాగుతున్న యుద్ధం వల్ల అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసుపూర్తిగా దెబ్బతింది. భారత్‌కు గ్యాస్ ఎగుమతి చేసే ప్రధాన దేశాల నుంచి నౌకలు రావడం నిలిచిపోయాయి. దీని ప్రభావం మన వీధి చివర ఉన్న చిన్న టిఫిన్ సెంటర్ నుంచి నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్ల వరకు పడింది. సిలిండర్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం ఒకెత్తయితే, అసలు గ్యాస్ దొరకకపోవడం మరో ఎత్తు. వంట గ్యాస్ లేక వేల సంఖ్యలో హోటళ్లు బోర్డులు తిప్పేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సామాన్యుడి కడుపు నింపే మెస్‌లు కూడా మూతపడటంతో దేశంలో ఒక రకమైన ఇంధన అత్యవసర స్థితి నెలకొంది.

20 వేల కిలోమీటర్ల దూరం.. చెక్కుచెదరని స్నేహం

భారత్ ఎదుర్కొంటున్న ఈ గడ్డు కాలాన్ని గమనించిన అర్జెంటీనా, వెనుకాముందూ ఆలోచించకుండా తన సహాయ హస్తాన్ని అందించింది. భౌగోళికంగా చూస్తే అర్జెంటీనా భారత్‌కు దాదాపు 20,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. సముద్ర మార్గంలో ఇంత దూరం గ్యాస్ రవాణా చేయడం అనేది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. రవాణా ఛార్జీలు భారమైనప్పటికీ, భారత్ అవసరాలను గుర్తించి అర్జెంటీనా భారీ ఎత్తున ఎగుమతులకు సిద్ధపడింది.

మూడు నెలల్లోనే అద్భుతం

అర్జెంటీనా సహకారం కేవలం మాటలకే పరిమితం కాలేదు. గణాంకాలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.2026 మొదటి మూడు నెలల్లోనే (జనవరి - మార్చి) అర్జెంటీనా దాదాపు 50,000 టన్నుల ఎల్పీజీని ఇండియాకు పంపింది.ఈ మూడు నెలల్లో పంపిన గ్యాస్, గత ఏడాది (2025) మొత్తం ఎగుమతుల కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం. అంటే, యుద్ధం కారణంగా భారత్ ఎదుర్కొంటున్న లోటును భర్తీ చేయడానికి అర్జెంటీనా తన గ్యాస్ ఉత్పత్తిని , ఎగుమతి సామర్థ్యాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పెంచేసింది.

భారత్ - అర్జెంటీనా: కొత్త వ్యూహాత్మక బంధం

సాధారణంగా భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం గల్ఫ్ దేశాలపైనే ఆధారపడుతుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు భారత్‌కు కొత్త పాఠాన్ని నేర్పాయి. ఆపదలో ఆదుకున్న అర్జెంటీనా రూపంలో ఇండియాకు ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామి దొరికింది. ఇది కేవలం వ్యాపార లావాదేవీ మాత్రమే కాదు, రెండు దేశాల మధ్య ఏర్పడిన బలమైన దౌత్య విజయంగా అంతర్జాతీయ నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునేవాడే నిజమైన మిత్రుడు" అన్న సామెతను అర్జెంటీనా నిజం చేసింది. సముద్రాలు దాటి, ఖండాలు దాటి వచ్చిన ఆ గ్యాస్ నౌకలు.. నేడు భారత్‌లో ఆగిపోయిన పొయ్యిలను వెలిగిస్తున్నాయి. మళ్ళీ హోటళ్లు కళకళలాడుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, దక్షిణ అమెరికా నుంచి వీచిన ఈ స్నేహ పవనాలు భారత్ ఇంధన భద్రతకు కొండంత అండగా నిలిచాయి.

LPG CrisisArgentinaAsia War
Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X