Begumpet Airport: బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్ట్ రన్‌వే కింద 6 లేన్ల అండర్‌పాస్!

Srinivas Rao
Published on: 6 April 2026 10:22 AM IST
Begumpet Airport: హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేస్తోంది. బేగంపేట విమానాశ్రయం రన్‌వే కింద సొరంగ మార్గం నిర్మాణం ప్రతిపాదనతో ముందుకొచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలు అయితే నగర రాకపోకలు వేగవంతం కావడంతో పాటు ట్రాఫిక్ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ట్రాఫిక్ సమస్యకు వినూత్న పరిష్కారం

హైదరాబాద్ నగరంలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రభుత్వం కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బేగంపేట విమానాశ్రయం రన్‌వే కింద సొరంగ మార్గం నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.

ఈ ప్రణాళిక ప్రస్తుతం సంబంధిత కేంద్ర సంస్థ పరిశీలనలో ఉంది. మరో రెండు వారాల్లో అనుమతులు లభించే అవకాశం ఉందని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆరు లేన్ల అండర్‌పాస్… 600 మీటర్ల పొడవు

ప్రతిపాదిత సొరంగ మార్గం సుమారు 600 మీటర్ల పొడవుతో ఆరు లేన్లుగా నిర్మించనున్నారు. ఇది నగర ట్రాఫిక్ సమస్యను గణనీయంగా తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ప్యారడైజ్ నుంచి సుచిత్ర జంక్షన్ వరకు నిర్మిస్తున్న 5.5 కిలోమీటర్ల కారిడార్‌లో భాగంగా ఈ సొరంగాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తాడ్‌బండ్ ప్రాంతంలో ఉన్న మలుపు రహదారి విస్తరణకు అడ్డంకిగా మారడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

సంయుక్తంగా డిజైన్ సమీక్ష

ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన నమూనాలను జాతీయ రహదారి సంస్థ, విమానాశ్రయ సంస్థ అధికారులు కలిసి సమీక్షిస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలు, నిర్మాణ సాంకేతిక అంశాలు వంటి కీలక అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ప్రారంభమైన తర్వాత రెండేళ్లలో పూర్తయ్యేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.

దేశంలో తొలిసారి ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు

నగర ట్రాఫిక్ కోసం విమానాశ్రయం కింద సొరంగ మార్గం నిర్మించడం దేశంలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్టు అమలు అయితే హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించనుంది.

ఇదే తరహాలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసి విమానాశ్రయం కింద కూడా సొరంగం నిర్మాణం జరుగుతోంది. అయితే తెలంగాణ ప్రతిపాదన ముందుగా వచ్చినప్పటికీ అనుమతుల్లో ఆలస్యం జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రజలకు భారీ ఉపశమనం

ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే నగర ట్రాఫిక్ సమస్య గణనీయంగా తగ్గి ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, బేగంపేట ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఇది పెద్ద ఉపశమనం కలిగించనుంది. మొత్తానికి, ఈ సొరంగ మార్గం హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.

Hyderabad trafficBegumpet AirportUnderpassSecunderabad
