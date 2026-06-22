Boduppal: ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళనే ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పునాది
Boduppal: ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బలోపేతానికి ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళన అత్యంత కీలకమని మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి డీసీసీ అధ్యక్షులు తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్ అన్నారు.
Boduppal: ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళన అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి డీసీసీ అధ్యక్షులు తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు పేరు జాబితాలో ఖచ్చితంగా నమోదు అయ్యేలా బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు (BLAలు) క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తి నిబద్ధతతో, బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని బోడుప్పల్ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పోగుల నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో SIR (Special Intensive Revision) ప్రత్యేక శిక్షణ సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి డీసీసీ అధ్యక్షులు తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్, బోడుప్పల్ మాజీ మేయర్ తోటకూర అజయ్ యాదవ్ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఓటరు జాబితాలో ప్రతి పేరును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అర్హులైన ఓటర్లను మాత్రమే నమోదు చేయడం, లోపాలు గుర్తించి సరిదిద్దడం, అనర్హుల పేర్లను తొలగించడం వంటి కీలక బాధ్యతలను BLAలు అత్యంత అప్రమత్తతతో నిర్వర్తించాలని సూచించారు. ఓటరు జాబితా పారదర్శకతే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు బలమైన పునాది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీని బూత్ స్థాయి నుండి గ్రామాలు, కాలనీలు, బస్తీల వరకు మరింత బలోపేతం చేయడంలో కార్యకర్తల పాత్ర నిర్ణాయకమని ఆయన అన్నారు. ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని పార్టీ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఇంటికి చేరేలా చేయడం BLAల ప్రధాన బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. బోడుప్పల్ మాజీ మేయర్ తోటకూర అజయ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ రాబోయే రాజకీయ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి బూత్ను కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలమైన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
క్రమశిక్షణ, సమన్వయం, ప్రజలతో నిరంతర అనుబంధం పార్టీ విజయానికి దారితీస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ శిక్షణ సదస్సులో SIR ప్రక్రియకు సంబంధించిన విధివిధానాలు, ఓటరు నమోదు, మార్పులు, తొలగింపులు, అభ్యంతరాల దాఖలు వంటి అంశాలపై BLAలకు విస్తృతమైన అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బి-బ్లాక్ ప్రధాన కార్యదర్శి కొత్త కిషోర్ గౌడ్, మాజీ కార్పొరేటర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.