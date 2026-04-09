LB Nagar: ఇసుక లారీ యజమానులకు ఫిట్నెస్ రేడియం స్టిక్కరింగ్ ధరల జీవో కాపీని తగలబెట్టడం జరిగింది.

Arun Chilukuri
Published on: 9 April 2026 11:36 AM IST
LB Nagar: ఆటోనగర్‌లో లారీ యజమానుల ఆందోళన.. ఫిట్‌నెస్ జీవో కాపీ దగ్ధం, ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం!

ఎల్బీనగర్: ఇసుక లారీ యజమానులకు ఫిట్నెస్ రేడియం స్టిక్కరింగ్ ధరల జీవో కాపీని తగలబెట్టడం జరిగింది. దానికి విరుద్ధంగా ఆటోనగర్ లో నిరసన తెలిపారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన రవాణా చట్టంలో లారీ యజమానులకు ఆర్థికంగా నష్టపోయే చట్టాలను తొలగించాలి డిమాండ్ చేశారు. వాహనాలకు ఫిట్నెస్ రేడియం స్టిక్కరింగ్ కు ప్రభుత్వం పెంచిన రేట్ల వల్ల లారీ యజమానులు ఆర్థిక భారం పెరగడం వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు.

రోడ్డు భద్రతా భాగంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఫిట్నెస్ చేయించేటప్పుడు రేడియో స్టిక్కరింగ్ రవాణా శాఖ ఉచితంగా అంటించాలి ప్రభుత్వానికి వాహనదారులు రోడ్ టాక్సీ చెల్లిస్తున్నందువల్ల ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని ఉచితంగా స్టిక్కరింగ్ వేయాలని అన్నారు. లేనియెడల ప్రభుత్వం పై లారీ యాజమాన్యం ఆందోళన కార్యక్రమాలకు దిగుతామని హెచ్చరించారు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

