Hyderabad: హైదరాబాద్లో భారీ బస్ టెర్మినల్
Hyderabad: హైదరాబాద్ నగర రవాణా సమస్యలకు పరిష్కారం! గాజులరామారంలో 100 ఎకరాల్లో ఆధునిక బస్ టెర్మినల్ నిర్మాణం మొదలవుతుంది. అంతర్రాష్ట్ర, సిటీ బస్సుల వేర్వేరు టెర్మినల్స్, షాపులు, సౌకర్యాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ప్రత్యేక చార్జింగ్ స్టేషన్ ఈ ప్రాజెక్టు నగర రవాణా వ్యవస్థను పూర్తిగా మారుస్తుంది.
Modern Bus Terminal: హైదరాబాద్ నగరంలో రవాణా సమస్యలు అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జీడిమెట్ల సమీపంలోని గాజులరామారంలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆధునిక బస్ టెర్మినల్ నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు పూర్తయ్యాయి. నగరంలోకి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే బస్సుల వల్ల నగర రవాణా బద్ధకమవుతుండటాన్ని అధిగమించడానికి ఈ టెర్మినల్ కీలకంగా ఉంటుంది.
వేర్వేరు టెర్మినల్స్ నిర్మాణం
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా యంత్రాంగం 100 ఎకరాల భూమిని టీజీఎస్ఆర్టీసీకి కేటాయించింది. ఈ స్థలంలో అంతర్రాష్ట్ర బస్సుల కోసం 30 ఎకరాలు, సిటీ బస్సుల కోసం 20 ఎకరాలు ప్రత్యేకంగా వేర్వేరు టెర్మినల్స్ నిర్మించనున్నారు. సిటీ బస్ టెర్మినల్లో ఆధునిక సౌకర్యాలు, షాపులు, ఇతర సౌకర్యాలతో పాటు నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు సమర్థవంతమైన కనెక్టివిటీ కల్పించనున్నారు.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ప్రాధాన్యత
ప్రాజెక్టులో భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. 10 ఎకరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సు డిపో, 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో EV బస్సుల కోసం చార్జింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇది పర్యావరణ అనుకూల రవాణా పథకాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
నగర రవాణా వ్యవస్థలో మార్పులు
ఈ బృహత్ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిన తర్వాత, హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతం నుంచి నగరమధ్య భాగాల వరకు రవాణా మరింత సమర్థవంతంగా, వేగంగా మారుతుంది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గి, నగర ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన రవాణా అవకాశం లభిస్తుంది.
హైదరాబాద్లో ఈ టెర్మినల్ నిర్మాణం రవాణా, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సిటీ కనెక్టివిటీ కోసం మైలురాయి కావడం వలన స్థానికులు, వాణిజ్య రంగం, ప్రయాణికులందరూ దీన్ని స్ఫూర్తిదాయకంగా భావిస్తున్నారు.